Der Aindlinger Adventsmarkt fällt wegen Corona aus

Plus Neben dem Aindlinger Adventsmarkt ist auch die geplante Bürgerversammlung im Oktober ist abgesagt. Dafür geht es mit der neuen Kita voran.

Von Evelin Grauer

Wie auch in anderen Kommunen in der Region fällt der Aindlinger Adventsmarkt, der offiziell Kathreinmarkt heißt, wegen der Corona-Pandemie aus. Auch die ursprünglich für Dienstag, 13. Oktober, geplante Bürgerversammlung im Moosbräu findet nicht statt. Der Baubeginn für die neue Kindertagesstätte (Kita) am Marktanger in Aindling ist dagegen noch im Oktober vorgesehen.

Der Aindlinger Adventsmarkt war am 22. November geplant

Eine Woche vor dem ersten Advent hätte der Kathreinmarkt am Sonntag, 22. November, seine Pforten öffnen sollen. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler erklärte, seien die Corona-Vorgaben für die teilnehmenden Vereine nicht umsetzbar. Der Aufwand und die Kosten seien zu hoch. So wären maximal 200 Personen zugelassen gewesen. Zudem hätte es eine Einbahnstraßenregelung geben müssen.

Auch die Bürgerversammlung Aindling ist abgesagt

Da eine Bürgerversammlung eine öffentlich zugängliche Veranstaltung mit einem nicht absehbaren Personenkreis ist, gilt für sie nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz ein Veranstaltungsverbot. Um eine Ausnahmegenehmigung will man in Aindling nicht ersuchen. Stattdessen wollen Bürgermeisterin Hitzler und ihre Vertreter Walter Pasker und Josef Gamperl Bürgersprechstunden anbieten, für die sich die Bürger anmelden können. Die Termine werden noch bekannt gegeben. Wichtige Zahlen aus dem Vorjahr sollen auf der Internetseite und im Marktboten veröffentlicht werden.

Doch mit Aindlings Kita geht es voran

Die Johanniter-Unfall-Hilfe baut die neue Kita in Aindling. Deren Vertreter Michael Schmidt berichtete, dass die Ausschreibungen abgeschlossen sind und dass der Baubeginn für Mitte oder Ende Oktober geplant ist. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Haus zum September 2021 bezugsfertig sein. Bis dahin seien derzeit 18 Kindergartenkinder und neun Krippenkinder in der Interimskita auf Schloss Pichl bestens untergebracht. 2019 entstand dort ein Defizit von 54000 Euro, das der Markt Aindling voll trägt. Er investierte zudem weitere 70.000 Euro für die Bauplanung.

