Der Ausbau des Kindergartens in Obergriesbach kann bald starten

Die Genehmigung für die Erweiterung des Obergriesbacher Kindergartens ist da. So bald wie möglich soll die Ausschreibung erfolgen.

Plus Die Genehmigung für die Erweiterung des Obergriesbacher Kindergartens liegt vor. Das gab Bürgermeister Jürgen Hörmann im Gemeinderat bekannt. Wie es nun weitergeht.

Von Stefanie Brand

Mit einem großen Projekt in der Gemeinde Obergriesbach könne es nun vorangehen. Das berichtete Bürgermeister Jürgen Hörmann in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Die Genehmigung für die Erweiterung des Kindergartens liege nun vor. Sobald die Architekten fertig sind, soll die Ausschreibung erfolgen.

Der neue Kindergarten, der an die alte Schule angebaut worden ist (rechts im Bild), ist bereits wieder zu klein. Bild: Katharina Wachinger (Archivfoto)

Im Idealfall soll die Erweiterung pünktlich zum Beginn des nächsten Schuljahres, also im September 2021, fertig sein. Im Zuge dieser Erweiterungsmaßnahme wird das unterste Stockwerk des Bestandsgebäudes der alten Schule renoviert werden, in dem vor dem Neubau bereits Kindergartengruppen betreut wurden. Zwei weitere Kindergartengruppen können künftig dort betreut werden. Durch den direkten Anschluss des neugebauten Kindergartens an das Bestandsgebäude bleibt der Haupteingang des Kindergartens bestehen.

In der Gemeinde Obergriesbach werden derzeit die Kanäle untersucht

Zudem informierte der Bürgermeister, dass aktuell die Kanalbefahrung im Ort stattfindet. Zunächst wird der Kanal gespült, dann wird der Zustand überprüft. Die Strecke vom Revisionsschacht bis zum Kanal wird dabei unter die Lupe genommen. Zudem gibt es ein Angebot für Bürger: Wer die Möglichkeit nutzen will, den eigenen Revisionsschacht überprüfen zu lassen, kann das im Zuge der Kanalbefahrung im Ort kostenfrei tun lassen. „Der Revisionsschacht muss dafür frei zugänglich sein“, erklärte Hörmann.

Neue Heizpumpen für Gemeinschaftshaus: Am Gemeinschaftshaus konnte die Gemeinde nachrüsten. Die „alten Stromfresser-Heizungspumpen“, wie Hörmann sie bezeichnete, wurden gegen moderne Hochleistungsheizpumpen ersetzt. Für diese Aktion konnte die Gemeinde sogar Zuschüsse aus einem Förderprogramm abrufen.

Gemeinde spendet: Die Räte beschlossen, dass die Gemeinde eine Spende von 1000 Euro vergeben wird. Je 250 Euro gehen an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, den Bunten Kreis, den Verein Bürger helfen Bürgern und die Lebenshilfe Aichach-Friedberg. Hörmann erklärte: „Da in diesem Jahr nicht nur die Weihnachtsfeier nicht stattfindet, sondern auch die Geschenke, die sonst vergeben wurden, nicht verteilt werden, hat sich die Gemeinde für diese Spende entschieden.“

Stilles Gedenken: Die Sitzung des Gemeinderats begann mit einer Schweigeminute, die die Gemeinderäte abhielten, da es am Volkstrauertag aufgrund der Corona-Pandemie keinen offiziellen Termin gab. Bürgermeister Hörmann dankte den Bürgern, die sich Jahr für Jahr um die Feierlichkeit und die Kränze kümmerten – Berthold Schmitt, Ernst Nodlbichler und Anton Nodlbichler.

