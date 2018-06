vor 34 Min.

Der Bau boomt – die Arbeit im Amt auch

Deshalb sind seit Januar die Öffnungszeiten im Bauamt am Landratsamt eingeschränkt. Das bleibt vorläufig so. Woran das liegt und welche Auswirkungen das hat

Von Carmen Jung

Aichach-Friedberg Der Boom auf dem Bau hält an. Die Auftragsbücher der Firmen sind voll – und es geht so weiter. Das zeigt die Zahl der Bauanträge. Die ist in diesem Jahr erneut gestiegen – um 20 Prozent gegenüber 2017. Das teilt das Landratsamt mit. Die Mitarbeiter sind also noch mehr gefordert. Deshalb hatte die Behörde im Januar die Öffnungszeiten des Bauamts eingeschränkt. Das bleibt vorerst so.

Weniger Kundenverkehr – mehr Zeit für die eigentliche Arbeit: Das war im Januar die Motivation, den Publikumsverkehr dienstags und mittwochs vorläufig bis Ende Mai komplett einzustellen. Die Sachbearbeiter sind dann auch telefonisch nicht erreichbar. Sie sollen sich ungestört mit den Anträgen beschäftigen können.

Die Maßnahme, die die Bereiche Bauordnung, Bauleitplanung, Denkmalschutz und Technische Bauordnung betrifft, hat sich aus Behördensicht bewährt. Pressesprecher Wolfgang Müller berichtet, die Arbeit sei effektiver für die Kollegen, vor allem dann, wenn sie sich vertiefen müssen, wie zum Beispiel bei Sonderbauten. „Sie werden nicht so oft rausgerissen“, so Müller. Das wiederum verlangsamte die Verfahren zusätzlich.

Sind die Verfahren nun schneller geworden? Das lässt sich noch nicht beurteilen. Diese Statistik wird nur einmal jährlich erhoben. Bei Wohngebäuden betrug die durchschnittliche Bearbeitungsdauer zuletzt 90 Tage. Zwei Drittel der Ein- und Mehrfamilienhäuser wurde binnen zweier Monate genehmigt. Bei gewerblichen Bauten, die umfassender beurteilt werden müssen, waren es etwa 120 Tage. Auch wenn Zahlen fehlen: Aus Sicht der Mitarbeiter läuft’s nun besser, berichtet Müller.

Umgekehrt konzentriert sich der Publikumsverkehr nun zwar auf nur drei Öffnungstage, an denen deshalb mehr los ist als vorher. Doch die Mitarbeiter können sich ihre Arbeit so einrichten, dass sie dann die einfacheren Dinge bearbeiten, die schneller abgeschlossen werden können. Laut Müller haben die meisten Bürger Verständnis: „Es gab so gut wie keine Beschwerden.“

Eine Entlastung ist vorerst nicht in Sicht. Im Gegenteil. In den ersten vier Monaten 2017 waren 276 Bauanträge und insgesamt 406 Anträge zu bearbeiten. In diesem Jahr lagen schon 326 Bauanträge und 480 Verfahren auf dem Tisch.

Das Landratsamt hat deshalb angekündigt, an den kürzeren Öffnungszeiten festzuhalten, und zwar „bis auf Weiteres“. Pressesprecher Müller betont: „Es soll nicht dauerhaft sein.“ Momentan aber sei es „die einzige Möglichkeit, auf die Ausnahmesituation zu reagieren“. Weitere Möglichkeiten erhofft sich die Behörde von einer Untersuchung des Kommunalen Prüfungsverbandes ergeben. Diese hat das Ziel, das Bauamt zu optimieren. Das Ergebnis steht noch aus. (mit cli)

Öffnungszeiten Bauamt montags von 7.30 bis 12.30 und 14 bis 16 Uhr; donnerstags von 7.30 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr. Um den gewünschten Ansprechpartner an diesen Tagen sicher anzutreffen, empfiehlt das Amt, telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

