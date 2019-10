vor 36 Min.

Der Circus Feraro bietet bis Montag zwei Stunden lang Lachanfälle

Boxen, Akrobatik, Tiere: Der Circus Feraro ist in Aichach zu Gast. Wann die Aufführungen stattfinden.

Zwei Boxer duellieren sich beim Zirkus in der Manege. Besser gesagt: Sie probieren es. Der Ringrichter muss einem erklären, dass die Boxhandschuhe nicht für die Füße gedacht sind. Während der eine den anderen daraufhin umhauen will, ist der andere schon in Deckung gegangen. Das ist nur eine von zahlreichen Show-Einlagen beim Circus Feraro auf dem Aichacher Volksfestplatz.

Aichach: Zirkus ist noch bis Montag da

Außerdem geboten sind Akrobatik und Tierdressuren – das alles unter dem Motto „The Show Must Go On“ und „Der Zauber ist ganz nah“. Circus Feraro ist noch bis Montag in der Schrobenhausenerstraße zu Gast. Veranstaltungen finden immer von 15 Uhr an statt.

