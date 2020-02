vor 55 Min.

Der Dirigent ist jetzt zweiter Vorsitzender

Andreas Kober wird als Chef des Musikvereins Rehling jetzt bestätigt. Wer ihm zur Hand geht

Der Musikverein Rehling blickt mit einem wieder gewählten Vorstand optimistisch in die Zukunft. Andreas Kober bleibt Vorsitzender. Sein neuer Stellvertreter ist Dirigent Wolfgang Kienle.

Andreas Kober gab einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten des Vereins mit seinen derzeit 167 Mitgliedern, davon neun aktiven. Erfreulich sei der Zuspruch mit Jugendlichen. Derzeit werden 13 Nachwuchsmusiker ausgebildet an Blech- und Holzinstrumenten, die schon mehrere Auftritte gemeistert haben. Einige davon können wohl schon bald die älteren Musikanten unterstützen. Viele Termine kennzeichneten das Vereinsjahr, darunter Geburtstage und kirchliche Auftritte. Besonders ragte das Treffen mit den schweizerischen Freunden in Bauen hervor, dessen Rückblick einen größeren Rahmen einnahm. In Sachen Jugendnachwuchsförderung ist in Kürze erneut ein Instrumententag in der Grundschule geplant. Am 22. März findet ein Schnuppertag im Probenraum des Rathauses statt. Wie der Vorsitzende informierte, hat der Verein seine Internetseite aus Kostengründen (300 Euro pro Jahr) abgemeldet. Zudem waren die Zugriffe zuletzt sehr dürftig. Damit wird auch die bisherige E-Mail-Adresse ungültig. Es gibt aber bereits einen Ersatz (musikverein-rehling@web.de). Auch will der Verein auf Facebook und eventuell Instagram aktiv Werbung machen.

Ein besonderer Dank Kobers galt Doris Bachmeir für die tatkräftige Unterstützung in der Jugendarbeit und Mithilfe überall dort, wo sie gebraucht wird, neben ihrer Tätigkeit als Schatzmeisterin. Dank galt auch Wolfgang Kienle, der die musikalische Leitung der Blaskapelle übernommen hat, ebenso wie Dora Kienle, Leni Rupprecht und Kobers Frau Sonja, die sich ebenfalls stark engagieren.

Doris Bachmeir präsentierte anschließend ihren Kassenbericht mit einer zufriedenstellenden Bilanz. Sie informierte auch über die Jugendausbildung und einige heranwachsende Talente und blickte in ihrer Vereinschronik auf das Jahr zurück. Die Neuwahlen gingen unter der Regie von Bürgermeister Alfred Rappel problemlos über die Bühne. Die Bestätigung von Andreas Kober als Vorsitzender war keine Frage für die Mitglieder. Er brauchte einen neuen Stellvertreter, nachdem der bisherige Amtsinhaber Anton Kienle nicht mehr kandidierte. Kienle, langjähriger aktiver Musiker hatte drei Jahre als erster und danach sechs Jahre als zweiter Vorsitzender agiert, was Kober besonders hervorhob. An seiner Stelle wurde sein Sohn und Dirigent Wolfgang Kienle gewählt. Bestätigt wurden Doris Bachmeir als Schatzmeisterin und auch Karin Kienle als Schriftführerin. Neu in den Vorstand gewählt wurde Sonja Kober, die als Beisitzerin für alle übrigen organisatorischen und unterstützenden Arbeiten fungiert. Abschließend wünschte Bürgermeister Rappel der neu gewählten Mannschaft ein „gutes Händchen“. (at)