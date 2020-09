vor 21 Min.

Der Gewerbepark „Acht300“ von Aichach und Dasing ist ausverkauft

Plus Der Zweckverband des gemeinsamen Gewerbeparks "Acht300" von Aichach und Dasing am Gallenbacher Berg wird über das Bauvorhaben informiert.

Von Claudia Bammer

Im Gewerbepark „Acht300“ sind alle Grundstücke verkauft. Das bestätigt der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann nach der jüngsten Sitzung des Zweckverbands „Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher-Land“. Der Gewerbepark ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Aichach und der Gemeinde Dasing am Gallenbacher Berg mit einer Gesamtfläche von rund 28 Hektar.

Das letzte Grundstück mit einer Fläche von etwa 8000 Quadratmetern wurde Ende Mai an einen metallverarbeitenden Betrieb verkauft, so Wolfgang Ostermair aus der Finanzverwaltung. Davor war zuletzt ein 30.000 Quadratmeter großes Areal veräußert worden, dessen Käufer nach wie vor noch nicht genannt werden will.

Aichach/Dasing: Im Gewerbepark "Acht300" schreitet Bebauung voran

Währenddessen schreitet die Bebauung des Gewerbeparks voran. Seit Juni sind drei Bauanträge im Verwaltungsweg behandelt worden, über die jetzt informiert wurde. So soll auf einem Grundstück nahe der Joseph-von-Fraunhofer-Straße eine Produktions- und Lagerhalle gebaut werden. Im ersten Bauabschnitt ist eine etwa 48 auf 32 Meter große und etwa zehn Meter hohe Halle geplant.

Ebenfalls im Freistellungsverfahren behandelt wurde ein Bauantrag für ein Betriebsgebäude auf einem Grundstück nahe der Carl-von-Linde-Straße. Es soll 26 auf 21 Meter groß und ebenfalls neun Meter hoch werden.

Post verlagert Stützpunkt aus Aichach in Gewerbepark "Acht300"

Bereits im April war der Bauantrag für den neuen Verbund-Zustellstützpunkt der Deutschen Post im Zweckverband Thema. Wie berichtet, verlagert die Deutsche Post ihren Zustellstützpunkt, der sich bislang auf dem ehemaligen Mondi-Gelände an der Flurstraße in Aichach befindet, in den Gewerbepark.

Der Zustellstützpunkt der Post soll vom ehemaligen Mondi-Gelände an der Flurstraße in Aichach (im Bild) in den Gewerbepark verlagert werden. Bild: Erich Echter (Archiv)

Von dem Stützpunkt aus verteilen etwa 40 Mitarbeiter die Post in 28 Zustellbezirken: in Aichach, Hollenbach, Kühbach, Schiltberg und Hilgertshausen-Tandern. Jetzt ging es um eine Befreiung für den Bau einer Trafostation außerhalb der Baugrenze. Sie wurde in Abstimmung mit dem Bauamt Dasing erteilt, wurde in der Sitzung berichtet.

Gewerbepark "Acht300" von Aichach und Dasing 2019 mit Überschuss

Thema in der Sitzung war auch der Jahresabschluss 2019. Er wurde einvernehmlich zur Kenntnis genommen. Die Bilanzsumme zum Jahresende belief sich auf rund 13,6 Millionen Euro, rund 944.000 Euro mehr als im Vorjahr. Der Schuldenstand liegt nach der üblichen Tilgung bei knapp 1,9 Millionen Euro. Der Höchststand lag 2013 bei 10,3 Millionen Euro. Das Jahr wurde mit einem Überschuss von rund 408.000 Euro abgeschlossen. Er wird der Ergebnisrücklage zugeführt, beschloss der Zweckverband einstimmig. Die Rücklage soll dazu dienen, um die anfallenden Abschreibungen zu finanzieren. Die örtliche Prüfung hatte keine Beanstandungen ergeben. Auch dieses Ergebnis nahm der Verband zur Kenntnis.

