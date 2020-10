06:00 Uhr

Der Großhauser Pfarrhof erstrahlt in neuem Glanz

Die Außenfassade des alten Großhauser Pfarrhofs erstrahlt nun in neuem Glanz.

Plus Jahrelang glich der alte Pfarrhof in Großhausen einer Bauruine. Nun saniert Sophie Held ihn. Dabei hat sie in dem historischen Gebäude schon viele Überraschungen erlebt.

Von Erich Echter

Das ehemalige Pfarrhaus in Großhauser zählt zu den Baudenkmälern im Landkreis Aichach-Friedberg. Erbaut wurde das Gebäude 1704 südwestlich der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. In den vergangenen Jahren glich der ehemalige Pfarrhof aber eher einer Bauruine. Seit einigen Wochen erstrahlt die Außenfassade nun wieder im alten Glanz. Auch im Inneren wird fleißig restauriert. Begleitet werden die Baumaßnahmen vom Landesamt für Denkmalpflege.

Vor einigen Jahren erwarb die Oberwittelsbacherin Sophie Held von der Diözese Augsburg das marode Gebäude, um es mit Vater Peter Held und Opa Robert Held, beide Stuckateurmeister, zu sanieren. Robert Held sagt dazu: „Man muss schon Freude und Erfahrung haben, wenn man so was macht.“

Als mit den Sanierungsarbeiten begonnen wurde, mussten vier Container Schutt weggefahren werden. Als Erstes nahm die Familie die Erneuerung des zweigeschossigen Satteldachs in Angriff. Dabei handelt es sich um ein barockes Kehlbalkendach, bei dem jeweils zwischen den Dachsparren ein Balken horizontal liegt.

Der Dachstuhl des Pfarrhofs Großhausen wurde mit Eiskristallen gesäubert

Zunächst wurden die alten Dachziegel entfernt und danach der gesamte Dachstuhl von einer Spezialfirma mit Eiskristallen gestrahlt, um ihn zu säubern. Die beiden Fußpfetten des Dachstuhles, die über die Jahrhunderte stark gelitten hatten, wurden erneuert.

Mit Eiskristallen wurde der Dachstuhl gereinigt. Bild: Erich Echter

An dem alten Gebälk ist genau zu sehen, mit welcher Präzision die Zimmerleute damals arbeiteten. Die alten handgemachten Dachplatten wurden fein säuberlich vom Dach genommen, um sie anderweitig zu verwenden. Das erste Dach des alten Pfarrhofs bestand aus „Werck (Anmerkung der Redaktion: Hanf) und Stroh“, wie es auf einer alten Votivtafel von 1667 zu sehen ist, die in der nahen Kirche hängt. Die alten Deckenbalken in den Etagen wurden belassen und beidseitig zur Entlastung neue Balken eingesetzt.

Der Außenputz war eine Herausforderung

Eine Herausforderung war die Erneuerung des Außenputzes. Nur der poröse Putz durfte entfernt werden. Damit der neue Putz nicht reißt, wurden auf den alten Streckmetallmatten aufgenagelt. Wegen der Wandheizung, die an den Außenwänden installiert wird, hat das Denkmalamt einen speziellen Isolierputz zugelassen. Für Ornamente und Putzgliederungen seien spezielle Formen angefertigt worden, erzählt Robert Held.

Nachdem der Pfarrer früher auch Bauer war, diente das zweigeschossige Satteldach damals als Getreidespeicher. An der östlichen Giebelseite gab es Zuglöcher, über die mittels eines Handaufzugs das Getreide in den Speicher gebracht wurde. Dies ehemaligen Zuglöcher dienen nun als transparente Fensterfront.

Die Außenwände sind 50 Zentimeter stark

Beim Mauern des Hauses sind „Reichsteine – bayerisches Format“ verwendet worden. Die Außenwände im Erdgeschoss sind 50 Zentimeter stark und im ersten Stock 34 Zentimeter. „Als wir im Haus den Putz abschlugen, konnte man am Mauerwerk sehen, dass in den 300 Jahren viel umgebaut und auch wieder zurückgebaut wurde“, erzählt Robert Held. An der nördlichen Außenmauer gab einen Plumpsklo-Anbau für den Pfarrer, von dem aber nur noch Spuren vorhanden sind.

„Im Untergeschoss sind an der Decke Brandspuren zu finden“, erklärt Robert Held die Spuren. Bei den Arbeiten wurde auch ein Originalfenster des Gebäudes gefunden. Es ist aus massiver Eiche, hat ein beachtliches Gewicht und wird im renovierten Haus wieder eingebaut. Derzeit wird im Erdgeschoss der Originalfußboden freigelegt, der aus Solnhofer Platten besteht.

Auch im Innenbereich schreitet die Renovierung voran. Einige der alten Stuckdecken im Obergeschoss sind fertig. Bild: Erich Echter

Im Obergeschoss ist schon ein Teil der erneuerten Stuckdecken zu sehen. „Wir haben vom noch vorhandenen Stuck eine Art Abzugslehre angefertigt“, erklärt Held. „Wir tragen auf einem zwei Meter Brett angerührten Gips auf und haben in einer halben Stunde einen zweimal zwei Meter langen Originalstuck, der dann fachgerecht an der Decke befestigt wird. Auch die Rundungen in den Ecken erfordern ein besonders handwerkliches Geschick.“

Die alten Türstöcke, die wie der Dachstuhl mit Eiskristallen gereinigt wurden, bleiben ebenso erhalten wie die Riemenböden aus Fichtenbrettern in einigen Zimmern, zum Teil mit einer stattlichen Breite von 70 Zentimetern. Das Gebäude hat auch eine Unterkellerung, die aus zwei unterschiedlichen Gewölben besteht.

Auch die alten Türstöcke bleiben dem Haus erhalten. Bild: Erich Echter

In eineinhalb Jahren soll auch der Innenausbau des Pfarrhauses fertig sein. Mittlerweile hat die Familie Held viele Arbeitsstunden und beachtliche finanzielle Mittel in das Projekt investiert, damit aus der Großhauser Pfarrhofruine wieder ein Schmuckstück im Wittelsbacher Land wird.

Bewohnt war der Pfarrhof zuletzt bis 1969 von Pfarrer im Ruhestand Friedrich Anton Behr, der im genannten Jahr in Großhausen starb.

So sah der Pfarrhof in Großhausen 1988 aus. Bild: Erich Echter

Der bedeutendste Geistliche, der im Pfarrhaus gewohnt hat, war Thomas Triebenbacher, der die örtliche Barockkirche 1732 erbaute. Am 15. August 1767 schlug der Blitz zwischen drei und vier Uhr nachmittags in das Strohdach des Pfarrhofes ein, ohne dass das Gebäude Schaden nahm. In Großhausen wurde dieses Ereignis damals als Wunder gedeutet. Eine Votivtafel in der Pfarrkirche berichtet darüber.

Zeitweise diente der Pfarrhof auch als Schule. Auch ein tragisches Ereignis ist überliefert. In der Ortschronik von Martin Gröber (1866–1951) steht ohne Datumsangabe: „Früher kam es vor, dass ein Pfarrer mit Namen Bröl vom oberen Zugloch stürzte und sofort tot war.“

