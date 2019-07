vor 17 Min.

Der Josefsparteitag steht auf der Kippe

Nach der Rede von Reinhard Pachner sitzen beim Josefsparteitag nur noch 200 Besucher im Zelt auf dem Aichacher Volksfest. Parteivorsitzender ist enttäuscht.

Von Von Johann Eibl

Hat der Parteitag der Königlich Bayerischen Josefspartei (KBJP) noch eine Zukunft? Nach der 33. Veranstaltung dieser Art am Sonntag auf dem Volksfest in Aichach darf man die Frage in dieser Deutlichkeit durchaus stellen. Denn auch nach der Rückkehr von Kühbach in die Kreisstadt ist nicht gerade ein steigendes Interesse zu erkennen. Als der offizielle Teil zu Ende ging, war die Zahl der Besucher auf 200 geschrumpft.

Parteivorsitzender Beintner: „Verdruss ist da“

Bezeichnend für die Situation waren die Aussagen von Fritz Josef Beintner, dem Parteivorsitzenden: „Vielleicht machen wir nächstes Jahr noch mal einen Parteitag. Ein bisserl Verdruss ist schon da. Das Zelt ist jetzt nur noch zu einem Viertel voll.“ Zu Beginn des Parteitags war wenigstens noch die Hälfte der Plätze besetzt gewesen. Beintner forderte dazu auf, für den Parteitag Reklame zu machen.

Dass das Interesse merklich nachgelassen hat, konnte man auch am Rande feststellen. Früher präsentierten bei dieser Angelegenheit in Kühbach viele Anhänger ihre Hüte oder Abzeichen, um die Verbundenheit mit dem heiligen Josef zum Ausdruck zu bringen. Ihr Kreis ist recht klein geworden: Die „Damischen Ritter“ waren da. Nicht weit davon entfernt saß eine Gruppe aus dem baden-württembergischen Mögglingen, zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd gelegen. Die sieben Männer, die seit 2005 stets anreisen, waren drei Stunden mit dem Zug unterwegs. Neun Vereine marschierten zu den Klängen der Blaskapelle Sielenbach ein.

Sonntagsfrage ist für die Partei kein Thema

Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz berichtete stolz vom Festgottesdienst, bei dem er am Vormittag 1500 Gläubige gezählt hatte. Er sprach von einem „großen Highlight“ und einer „bewegenden Predigt“ von Stadtpfarrer Herbert Gugler. Bürgermeister Klaus Habermann sagte: „Ich freue mich, dass die Josefs bei ihrer Herbergssuche nach Aichach zurückgefunden haben.“ Er berichtete davon, dass dieser Vorname bei Neugeborenen in Aichach mal überhaupt nicht gewählt und in anderen Jahren geradezu gesucht wird.

Josef Mederer, der Bezirkstagspräsident von Oberbayern, erinnerte augenzwinkernd daran, dass bei der Sonntagsfrage die Josefspartei kein Thema sei: „Das Ergebnis wäre für die staatstragenden Parteien verheerend. Wir brauchen die Bodenhaftung, der heilige Josef gibt uns die Bodenhaftung.“

Josefspartei kommt mit einem einzigen Ziel aus

Eine gute Partei brauche kein umfangreiches Wahlprogramm, gab Landrat Klaus Metzger zu bedenken. Die Josefspartei strebt nur ein Ziel an und das wurde auch am Sonntag oftmals betont: Der Josefitag soll wieder ein richtiger Feiertag werden. Josef Dorn, Generalsekretär der KBJP, vermittelte den Eindruck, als sei er der Festredner. Er schimpfte über den Innenminister, der 1968 diesen Feiertag abschaffte: „Er war leider nicht die hellste Kerze auf der Torte.“ Aber Dorn sieht Hoffnung, nachdem man in Berlin den internationalen Frauentag als offiziellen Feiertag begeht.

Festrede zum größten Teil in Versform

Reinhard Pachner, ehemaliger CSU-Landtagsabgeordneter, beschränkte sich bei seiner Festrede auf zwölf Minuten. Den größten Teil trug er in Versform vor. Er beklagte das Postengeschachere auf EU-Ebene, kritisierte die Bundeskanzlerin, die „uns bloß zum Regieren braucht“, schimpfte, dass sie Manfred Weber habe fallen lassen, und gab zu überlegen, dass man es mit Hubert Aiwanger versuchen könnte oder mit Österreich, wenn es gilt, den 19. März wieder zum Feiertag zu machen. An die Grünen würde er sich nicht wenden: „Ob die den heiligen Josef überhaupt kenna?“

