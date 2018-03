vor 43 Min.

Der Klang des äußersten Nordens

Martin Kälberer macht in Blumenthal mit Stücken seines neuen Albums die Stille einer einsamen Insel hörbar

Zehn Jahre mussten Martin Kälberers Fans warten, bis der Ausnahmemusiker wieder einmal auf Schloss Blumenthal (Aichach) spielte. Im komplett ausverkauften Freiraum stellte er sein brandneues Album „Baltasound“ vor.

Es ist der Soundtrack mehrerer Reisen auf die Shetland-Inseln, die nördlichsten schottischen Inseln. Baltasound ist der größte Ort der dortigen Insel Unst. Dort gibt es neben dem nördlichsten Hotel des Vereinigten Königreiches einen Pub, eine Post, eine Schule, eine Kirche, ein paar Häuser, eine Wet-terstation und einen kleinen Flug-hafen. Ansonsten herrscht dort die Einsamkeit vor. Genau die hatte Kälberer gesucht. Er fand einen Ort der Entschleunigung und entging so der Normalität der Reizüberflutung. Er wollte die Stille auf sich wirken lassen und „ganz leer werden“, wie er sagte. Mitgenommen hatte er keine Instrumente, außer seinem „Hang“, ein gedengeltes Perkussion-Instrument in Form eines Ufos mit sphärischem Klang. Vor Ort machte er sich Notizen. Mit diesem Rohmaterial ging er in sein Studio im Chiemgau und fasste alles in zehn ausgefeilte Kompositionen. Verwendet hat er alles, was man von Martin Kälberers früheren Projekten kennt: Klavier, Perkussion, Stimme und verschiedene, teils exotisch anmutende Instrumente und nicht zu vergessen mehrere Hangs. Seit erst drei Wochen ist er jetzt mit dieser außergewöhnlichen Musik auf Tour. Schon mit den ersten Klängen zog er die Besucher auf Schloss Blumenthal in seinen Bann. So lautlos lauscht selten ein Publikum. Teils allein und teils zusammen mit der Cellistin Fany Kammerlander erzeugte er Klänge, die der Welt entrückt schienen. Ohne Zugaben ließen die Zuhörer die beiden nicht von der Bühne. Die Begeisterung zeigte sich auch daran, dass sich nach Ende des Konzerts am ausgelegten Gästebuch lange Schlangen bildeten. (glb)