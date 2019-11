vor 26 Min.

Der Klub der Idealisten gibt Selbstgemachtes preis

Der Klub der Idealisten versteht sich als Gemeinschaft von Musikern, die Musik feiern und immer noch ihre eigene Musik schreiben und live aufführen. Der Klub gastiert am Samstag im Canada in Aichach-Obermauerbach.

Gemeinschaft von Musikern um Christofer Kochs tritt am Samstag im Canada mit selbst geschriebenen Songs auf

Es wäre mal wieder Zeit für was Neues, dachte sich Christofer Kochs. Eine neue kleine und exquisite Veranstaltungsreihe mit sehr privatem Charakter – mehr zum Zuhören als zum Tanzen. So rief er den Klub der Idealisten ins Leben, der am Samstag, 30. November, ab 20.15 Uhr im Canada in Aichach-Obermauerbach gastiert. Der Klub versteht sich als Gemeinschaft von Musikern, die zusammen die Musik feiern und immer noch ihre eigene Musik schreiben und live aufführen. Christofer Kochs moderiert den Abend und stellt die Teilnehmer vor.

Er schreibt laut einer Mitteilung Lieder über die Augenblicke zwischen den Dingen, zwischen dem Alltag, über das Innehalten, gegen das Vergessen. Die Songs sind reduziert auf seine Stimme und seine Gitarre. Seit zwei Jahren tourt der Singer-Songwriter als multi-instrumentaler Begleitmusiker und Support Act mit der preisgekrönten Liedermacherin Sarah Lesch durch die Lande. Als Solokünstler überzeugt er mit Authentizität und setzt manchmal auch seine Loop-Station ein. Benson hat seine Band mit dabei, sodass die Live-Energie noch klanggewaltiger wird.

Dieses Projekt war laut Mitteilung immer mehr als Musik: Fotos und Videos waren schon immer Weggefährten der abwegig schönen Songs. Nun ist mit „Die Tiefen als Lichter“ ein neues Projekt entstanden. Statt des Albumformats und herkömmlicher Konzerte macht Der Herr Polaris die Tour und die Musik zur Wanderausstellung seiner Fotos.

Ehrlich authentisch, emotional: So wird Stacia beschrieben. 2016 zur Band des Jahres in Augsburg sowie mit dem Young Talent-Award ausgezeichnet, bespielte die Singer-Songwriterin zahlreiche Festivalbühnen und präsentierte solo und mit ihrer Band ihren Emotion- Pop, unter anderem auf dem Tunix-Festival in München. Im akustischen Gewand, von feinen Gitarren- Klängen umrahmt, kommt Stacia besonders gut zur Geltung.

Mit den Mufuti Four haben die beiden laut Mitteilung unzählige Auftritte zwischen München und Berlin gespielt und festgestellt, dass sie nicht nur dick befreundet sind, sondern auch im Duo wunderbar Spaß haben können. Kontrabass, Harp, Tenorgitarre und Gesang – das reicht. Dabei hört man die Vorliebe für alten Soul, Alabama Grooves, Roadtrips und den Dreck der Straße: Laisser-faire und Löcher in den Sohlen.

Mystische Folksongs, alle aus der Feder von Steffen Zug, gepaart mit dem introvertierten Gitarrenspiel von Alexander Möckl, entführen den Zuhörer laut Mitteilung in den Zwischenraum zwischen Voodoo und vermeintlicher Lagerfeuer-Idylle. (AN)

Einlass für das Konzert im Canada ist um 19 Uhr, Beginn um circa 20.15 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Ticketservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1, oder online auf www.canada-mauerbach.de sowie eventuelle Restkarten an der Abendkasse.