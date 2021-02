vor 53 Min.

Der Müll muss weg: Stadt ruft zum Sammeln auf

Eine Müllsammelaktion kann wegen Corona in Aichach nicht stattfinden. Doch in der Flur liegt viel Unrat. Jetzt setzt die Stadt auf Eigeninitiative.

Gemeinsam die Ärmel hochkrempeln und rechtzeitig zum Frühjahr den Müll in Flur und Wald einsammeln: Eine solche Aktion ist wegen der Beschränkungen in Aichach in diesem Jahr nicht drin. Die Stadt hat sie abgesagt. Sie hofft nun darauf, dass jeder Einzelne bei Spaziergängen Müll mitnimmt.

Die Stadt Aichach wollte eine gemeinsame Sammelaktion wiederbeleben

Umweltreferentin Sabine Kreitmeir hat festgestellt, dass auch in diesem Jahr wieder sehr viel Müll in der Natur liegt. Insbesondere Plastikmüll, aber auch Papier, Flaschen und Unrat, würden sich in allen Ecken finden. In vergangenen Jahren hatten fleißige Helfer bei gemeinsamen, von der Stadt organisierten Aufräumaktionen bergeweise Müll gesammelt und sich im Anschluss bei einer gemeinsamen Brotzeit gestärkt. Laut Kreitmeir hätte die Stadt die Aktion gerne wiederbelebt. Sie bedauert, dass die aktuelle Pandemie ein solches Gemeinschaftsereignis momentan unmöglich macht.

Die Aichacher Umweltreferentin Sabine Kreitmeir hofft, dass viele Aichacher am Wochenende Müll sammeln. Bild: Eva Schilberth

Jeder Einzelne könne sich aber dennoch für eine sauberere Umwelt einsetzen und auf eigene Faust Müll sammeln. Dafür biete es sich an, bei Spaziergängen oder beim Sport Handschuhe und eine Mülltüte mitzunehmen. Auch mit Kindern könne es viel Spaß machen, nach herumliegendem Müll Ausschau zu halten.

Besonders empfiehlt sich dafür das letzte Februarwochenende. Ab Anfang März, also ab Montag, beginnt die Vogelschutzzeit. Ab dann sollten dichte Gebüsche und Wiesen möglichst nicht mehr betreten werden, um die brütenden Vögel nicht zu stören, erklärt die Umweltreferentin. Am Wegesrand oder entlang von Straßen könne aber durchaus auch in der kommenden Woche noch gesammelt werden.

Sammler können den Müll am Aichacher Bauhof abgeben

Gesammelter Abfall, der in der eigenen Tonne keinen Platz findet, kann von 1. bis 4. März zwischen 7 und 16 Uhr am Aichacher Bauhof abgegeben werden. Größere Mengen können gemeldet werden.

"Am besten wäre es natürlich, wenn der Müll gar nicht erst den Weg in die Natur fände. Da er nun aber schon einmal da ist, können wir ihn nicht ignorieren", sagt Kreitmeir. Sie betont: "Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Leute an der Sammlung beteiligen und wir unser Wittelsbacher Land – rechtzeitig zum Frühling – noch ein Stück lebenswerter machen können." Die Umweltreferentin dankt bei dieser Gelegenheit den Müllpaten der Stadt , die im Stadtgebiet herumliegenden Müll seit Jahren ehrenamtlich wegräumen. (AZ)

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen