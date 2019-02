11.02.2019

Der Oberpfälzer Gaudibursch und das Freibier

Helmut A. Binser begeistert im fast ausverkauften Pfarrzentrum in Aichach mit seinen Liedern und skurrilen Geschichten. Dabei ist er nicht gerade tiefgründig, schon gar nicht politisch, aber höchst unterhaltsam

Von Brigitte Glas

Ein Oberpfälzer Original war da: Lebenslustig, humorvoll und zünftig präsentierte Helmut A. Binser im so gut wie ausverkauften Aichacher Pfarrzentrum St. Michael sein viertes Bühnenprogramm „Ohne Freibier wär’ das nie passiert...“. Einen ganzen Abend lang lachte sich das Publikum schlapp über lustige bis absurde Lieder und allerlei skurrile Geschichten aus dem Alltag des Musikkabarettisten. Das Programm ist inhaltlich nicht gerade tiefgründig und schon gar nicht politisch, aber höchst unterhaltsam.

Helmut A. Binser, der stets fast ganz in schwarz gekleidete Mann – nur die Schuhe sind knallrot – mit Hut und Hornbrille, begann in Aichach passend zum Programmtitel gleich mit seinem „Freibier-Lied“. Es ist eh die Katastrophe schlechthin, wenn es Freibier gibt und er nicht weiß, wo. Das Motiv vom Alkohol zieht sich fortan durch den Abend. Wie immer hat er auf der Bühne sein Bier und Schnupftabak dabei. Und er kokettiert mit seiner Körperfülle. Aber Binser hat sofort den Draht zum Publikum gefunden. Seine Lieder begleitet er auf Gitarre und Ziehharmonika. Diese hat er „Karlheinzi“ getauft, nachdem er „Mark Knopfler“, wegen der Knöpfe, oder noch böser und fast schon gemein, „Uschi Glas“, wegen der Falten im Balg, verworfen hatte.

Seine Gitarre muss er vor jedem Lied stimmen und erzählt solange einen „Stimmungswitz“ von der Art: Treffen sich zwei alte Frauen auf dem Friedhof. Sagt die eine: „Du hast es gut, du darfst schon gießen, ich muss noch kochen!“ Von Zurückhaltung oder Pietät hält er nichts. Aber man nimmt’s ihm ab. Alles, was er bringt, wirkt geradeheraus und authentisch. Den Aichachern hat es gefallen.

In seinen Geschichten befasst er sich mit dem, was ihm im Alltag so alles widerfährt. Was beispielsweise unweigerlich passiert, wenn er eine Dose Tomatenfisch öffnet. Oder was ihm auf einem Amsterdam-Trip so alles passiert, mit dem ja keiner rechnen kann. Oder wenn er „Viagra für den Mühlbacher Fritz“ aus der Apotheke holen muss. Oder die schwierige Entscheidung zwischen Aronal und Elmex, wenn er mal wieder erst um fünf Uhr morgens heimkommt. Ganz abgesehen von seinem sportlichen Erfolg, dem zweiten Platz im „Blitzer-Marathon“.

Breiten Raum nimmt auch noch sein ökologisch orientierter Nachbar ein, mit dem er so gar nicht zurechtkommt. „Der fahrt mit dem Radl, obwohl er an Führerschein hat.“ Das kann nur eines bedeuten: „Mei Nachbar is a Depp!“

Das Publikum ging von Anfang an mit und hatte selbst nach mehreren Zugaben noch nicht genug. Da sang der Binser sogar auf Englisch „It’s a Blues = Es ist was Blaues“ und seinen bitterbösen Absturzhit „Valentinstag“. Und ganz zum Schluss: „Weil i die scheensten Platzerl kenn, bin i a scho in Aichach g’wen.“

