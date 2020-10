07:00 Uhr

Der Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen hat jetzt einen Ortssprecher

Plus Michael Kröger vertritt als Ortssprecher die Belange des Pöttmeser Ortsteils Osterzhausen im Marktgemeinderat. Er hat bereits Pläne.

Von Marlene Weyerer

Michael Kröger ist zum neuen Ortssprecher für den Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen gewählt worden. Ortssprecher können Ortschaften wählen, die nicht durch einen Gemeinderat vertreten sind. Dies muss mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten in einer Unterschriftensammlung beantragen. Laut der Marktgemeinde Pöttmes hat Osterzhausen 222 Wahlberechtigte. Davon kamen 29 zu der Wahl in das Gemeinschaftshaus der Ortschaft. Kröger trat als Einziger an, 28 Personen stimmten für ihn. Eine Stimme war ungültig.

Bild: Hermle

Der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz freut sich über den neuen Ortssprecher. "Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich Ortssprecher klug in den Gemeinderat einbringen, nicht nur was ihren Ort betrifft", so Ketz. Ortssprecher haben im Gemeinderat kein Wahlrecht, können aber die Anliegen ihres Ortsteils vorbringen und erklären. "Sie verleihen ihrem Ort eine Stimme, das finde ich super", sagt Ketz.

Kröger will besseres Mobilfunknetz für Osterzhausen

Michael Kröger war in der Kommunalwahl für den Bürgerblock angetreten, hatte aber keinen Platz im Gemeinderat erhalten. Der 48-Jährige ist in der Getränkebranche tätig und laut eigener Aussage in seinem Ort in sämtlichen Vereinen vertreten. Er ist Vorsitzender des Brauchtums-, Pflege- und Spielevereins Osterzhausen. "Ich interessiere mich für die Ortsgemeinschaft", sagt er. Deswegen würden ihm seine Tätigkeiten Spaß machen.

Die neue Arbeit als Ortssprecher sieht er als riesige Herausforderung. "Das ist für mich ja auch Neuland", so Kröger. Es gibt jetzt schon zwei Probleme, die er im Gemeinderat ansprechen will: Osterzhausen ist an kein Fahrradwegenetz außerhalb der Ortschaft angeschlossen. Deswegen würden sich gerade ältere Leute auf den Fahrrädern nicht aus dem Ort raustrauen, da Osterzhausen direkt an der Staatsstraße liege. Außerdem ist das Mobilfunknetz in Osterzhausen nicht gut. Oft habe man kaum Empfang. Kröger freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich bin mal gespannt, was mich erwartet."

Die Reichersteiner, Schnellmannskreuther und Schorner haben ihre Ortssprecher für die laufende Wahlperiode bereits bestimmt. In Reicherstein hat Martin Steinbacher das Amt inne, in Schnellmannskreuth Erwin Raba und in Schorn Martin Heckl. Nach Angaben der Rathausverwaltung haben außerdem noch Kühnhausen, Ebenried und Immendorf die Möglichkeit, einen Ortssprecher zu beantragen.

