vor 30 Min.

Der Protest kommt aus Niederbayern

Der Weiherer aus Niederbayern gibt auf Einladung des Aktionsbündnisses Keine Osttangente am 18. Oktober ein Konzert in Friedberg.

Osttangente: Gegner verpflichten Liedermacher

Das Aktionsbündnis Keine Osttangente (A-KO) veranstaltet einen Abend mit dem niederbayerischen Liedermacher Christoph Weiherer. Termin ist am Freitag, 18. Oktober, in der Schulmensa der Friedberger Mittelschule. Beginn ist um 20, Einlass ab 19 Uhr.

Weiherer, der „niederbayerische Brutalpoet“ (Süddeutsche Zeitung), hat in den vergangenen Jahren für ordentlich Wirbel gesorgt. Mit Gitarre, Mundharmonika und seinem unvergleichlich niederbayerischen Mundwerk geizt er nicht mit scharfzüngiger Kritik und deftigen Sprüchen.

Mit seiner Band „Weiherer und die Dobrindts“ heizte er der bayerischen Musikszene und dem ehemaligen Bundesverkehrsminister gehörig ein. Deshalb haben ihn die Gegner der Augsburger Osttangente zu einem Konzert nach Friedberg eingeladen. Nach den erfolgreichen Auftritten der Wellbappn von Hans Weil bietet das Aktionsbündnis zusammen mit der Aktionsgemeinschaft Lebensraum Lechleite nun ein weiteres kulturelles Angebot bayerischer Protestkultur.

Sprecher Wolfhard von Thienen betont: „Herr Dobrindt hat uns diesen aus der Zeit gefallenen Autobahn-Wahnsinn beschert. Da passt es, dass wir uns dagegen wehren, indem wir einen Künstler einladen, der mit seiner Band die klima- und umweltschädlichen Pläne des ehemaligen Verkehrsministers thematisiert.“ Vor dem Konzert gibt es Informationen zum Planungsstand der Osttangente und Infostände. (AN)

Karten gibt es unter anderem bei Federlin Naturkost, Gerhauserstraße 9 in Aichach und in der Buchhandlung Lesenswert in der Ludwigstraße 39 in Friedberg.

