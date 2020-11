vor 2 Min.

Der Rückbau der Alten Säge in Mühlhausen ist gestartet

Plus Seit Anfang November laufen die Arbeiten an der Alten Säge in der Ortsmitte von Mühlhausen. Die Friedberger Ach steht dabei im Mittelpunkt.

Seit Anfang November laufen die Arbeiten für den Rückbau der Alten Säge in Mühlhausen. Nach langen Jahren der Planung kommt die Gemeinde nun der entsprechenden Forderung der Behörden nach. Die Friedberger Ach erhält im Herzen des Affinger Ortsteiles nun ein neues Bett.

Das neue Bachbett für die Friedberger Ach im Bereich der Alten Mühle in Mühlhausen ist bereits ausgebaggert, befestigt und mit großen und kleinen Flusssteinen verbaut. Der Durchstich soll Mitte nächster Woche erfolgen. Eine Kostenschätzung beläuft sich auf knapp 300.000 Euro. (jca/mgw)

