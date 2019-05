Der Sieger im Landkreis heißt: Wahlbeteiligung

63 statt 40,3 Prozent: Bei der Europawahl 2019 gehen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder deutlich mehr Menschen wählen. Gut so!

Europa bewegt die Menschen wieder. Galten Europawahlen lange als prädestiniert für eine niedrige Wahlbeteiligung, stiegen die Zahlen auch im Wittelsbacher Land am Sonntag stark an. Die Wahlbeteiligung lag hier mit 63 Prozent um mehr als die Hälfte höher als vor fünf Jahren.

Angesichts von Brexit, steigenden Nationalismus-Tendenzen in den europäischen Ländern und zunehmend aufkommenden rechtspopulistischen Parteien ist vielen Wählern offenbar wieder bewusst geworden, was sie an Europa haben. Und dass Europa nicht unerreichbar weit weg ist, sondern Auswirkungen nicht nur bis vor, sondern sogar hinter die eigene Haustüre hat. Was im Europäischen Parlament passiert, ist wichtig. Die Wähler haben mit ihrer Stimme deutlich gemacht, dass es auch ihnen wieder wichtiger ist als früher.

Klarer Sieger sind auch in Aichach-Friedberg die Grünen

Demonstrationen für Europa, wie es sie zuletzt auch in Deutschland gab, waren lange undenkbar. Zwar wird immer noch viel über die EU, ausufernde Bürokratie und langsame Entscheidungsprozesse geschimpft. Doch die Sorge vor einem Rechtsruck holte offenbar viele Wahlberechtigte aus der Lethargie von 2014.

Das Wahlergebnis liegt insgesamt im Landestrend. Auch in Aichach-Friedberg befindet sich die SPD im freien Fall. Sie schaffte lediglich ein einstelliges Ergebnis. Auch die CSU verlor weiter und landete bei für sie unbefriedigenden 45 Prozent. Klarer Sieger aber sind die Grünen, die zählbar von der öffentlichen Diskussion über klassisch „grüne“ Themen profitierten. Entgegen dem bundesweiten Trend konnte die AfD im Landkreis ihr Ergebnis von 2014 lediglich geringfügig verbessern. Das ist wohl auch der insgesamt hohen Wahlbeteiligung zu verdanken.

