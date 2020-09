vor 32 Min.

Der TSV Schiltberg wächst – und hat sehr treue Mitglieder

Plus Die Zahl der Mitglieder ist in vier Jahren um 17 Prozent gestiegen. Der Vorsitzende sieht dafür zwei Gründe. Niemand hat wegen der Ausfälle durch Corona gekündigt.

Der TSV Schiltberg legt an Mitgliedern zu. Über die positive Mitgliederentwicklung informierte Vorsitzender Marco Bichlmaier die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung. Im März war sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Jetzt fanden sich zirka 50 Mitglieder im Sportheim dazu ein.

Wie Bichlmaier berichtete, ist die Zahl der Mitglieder in den vergangenen vier Jahren um 17 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei 533 Mitgliedern. Der Vorsitzende sieht die Gründe für diesen positiven Trend bei den umtriebigen Abteilungsleitern des Vereins, die ständig neue Mitglieder werben. Außerdem seien sehr viele „fleißige Helfer“ in den Abteilungen unterwegs, die das Vereinsleben bereichern.

Bichlmaier freute es auch sehr, dass keines der Mitglieder in diesem Frühjahr die Mitgliedschaft kündigte, obwohl in der Pandemiesituation keine Kurse und Trainingsangebote stattfinden konnten. „Solch treue Mitglieder gibt es nicht überall“, so der 37-Jährige.

Arbeiten rund um den Sportplatz in Schiltberg sind erledigt

Der Vorsitzende berichtete auch über die Arbeiten, die rund um den Sportplatz verrichtet wurden. So wurde der Hauptplatz im vergangenen Vereinsjahr besandet, aerifiziert und vertikutiert. Die Lautsprecheranlage wurde in Hauptverantwortlichkeit von Johann Hofberger und Tim Ranneberg auf den neuesten Stand gebracht. In diversen Arbeitseinsätzen wurde zum einen das Sportheim wieder auf Vordermann gebracht und zum anderen Vorbereitungsarbeiten für die neuen Ballfangzäune erledigt. Renate und Peter Geisler haben den Austausch der begehbaren Kühlung bestens organisiert, lobte der Vorsitzende. Die kostenintensiven Maßnahmen wie die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik und die Erneuerung der Ballfangzäune sind ebenfalls so gut wie abgeschlossen. Die dafür möglichen Förderungen sind beantragt und man hoffe auf baldige Auszahlung der Zuschüsse, so Bichlmaier.

Weiter informierte der Vorsitzende über eine kommende Baumaßnahme: eine Bewässerungsanlage des Haupt- und Trainingsplatzes mit eigenem Tiefbrunnen. Zu guter Letzt bedankte sich Bichlmaier bei allen, die ihn immer unterstützen, und die stets die Zeit und das Engagement aufbringen, den Verein vorwärts zu bringen.

Regeln für Ehrungen beim TSV Schiltberg

Im nächsten Tagesordnungspunkt standen die Ehrungen an. Vor Kurzem entschied die Vereinsführung, dass neben den aktiven Sportlern auch langjährige Vereinsmitglieder gewürdigt werden sollen. So wird es Ehrungen für 25-, 30-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft geben. Die Mitglieder, die die Mitgliedsjahre erreicht haben, werden im folgenden Vereinsjahr geehrt. Wenn sich allerdings aktuell Mitglieder zwischen den Ehrungsjahren befinden, müssen sich diese bis zum nächsten Ehrungsschritt gedulden.

Die Berichte aus den Abteilungen des TSV Schiltberg 1 / 5 Zurück Vorwärts Damengymnastik Wie Nicole Geisler berichtete, fand seit März kein Betrieb mehr statt. Vor Kurzem wurde mit Steppaerobic wieder begonnen. Die Damengymnastik läuft ebenso wie Bodyart in Kürze wieder an. Beim Kinderturnen sei man sich noch nicht einig, wie man es am vernünftigsten umsetzen kann, so Geisler.

Stockschießen Die Stockschützen hätten noch kurz vor dem Lockdown drei Turniere auf Eis bestritten, berichtete Julian Polanka. Für das Faschingsschießen, ein Gaudi-Turnier für die Allgemeinheit, hätte er sich allerdings etwas mehr Teilnahme erhofft.

Tennis Die Tennisabteilung wächst rasant, wie Georg Gottschalk in Vertretung von Paul Schmid berichtete. Bald könnte man die 100er-Marke knacken. Im letzten Vereinsjahr gab es zwei Jugend- und eine Herrenmannschaft. Die internen Turniere und Meisterschaften werden gut angenommen. Gottschalk ist zuversichtlich, dass der zweite Platz der Herren AK30 mindestens verteidigt, wenn nicht sogar die Meisterschaft geholt wird.

Fußball Auf den Aufstieg aus der B-Klasse blickte Manfred Kinzel zurück. Für die A-Klasse hat man sich noch einmal personell verstärkt. Für die Rückrunde der aktuellen Saison wünscht er sich von der Mannschaft etwas mehr Konstanz.

Jugend Laut den Jugendleitern Sandra Bichlmaier und Johann Hofberger stellte der TSV im vergangenen Jahr eine Bambini-Mannschaft, eine F- und eine E-Jugend. Die D- bis A-Jugendlichen spielen in der JFG Weilachtal. Die Trainersuche gestaltet sich wie in den vergangenen Jahren schwierig. Freiwillige seien willkommen, so Hofberger. Laut Sandra Bichlmaier soll demnächst ein FUNino-Turnier stattfinden. FUNino ist ein spezieller Modus im Fußball-Kleinfeldbereich. Falls ein Weihnachtsmarkt in Schiltberg stattfindet, will die Jugendabteilung versuchen, einen Stand zu stellen. Das für den Winter angedachte Hallenturnier wird allerdings voraussichtlich entfallen. Die geplante Altpapiersammlung im Dezember soll stattfinden. (tlc)

Die Kasse von Christian Brandstetter und Tobias Moser wurde im vergangenen Jahr mit einem leichten Fehlbetrag abgeschlossen, da große Ausgaben für die Sportgelände-Instandhaltung zu Buche schlugen.

Nachdem alle Abteilungen Rechenschaft abgelegt hatten, ließ zweiter Schriftführer Christian Hartl das vergangene Vereinsjahr in Wort und Bild Revue passieren. (tlc)

