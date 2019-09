02.09.2019

Der Weg führt auch zu Fuß zum Bahnhof

Franz-Beck-Brücke wird Teil eines Gehweges. Bis November soll alles fertig sein

Der Rest des Gleises wird nun zum Verbindungsweg umgebaut: Einst führten die alten Schienen vom Aichacher Bahnhof bis hin zur Justizvollzugsanstalt (JVA) und schlossen dabei auch Betriebe wie die Beckmühle an das Schienennetz an. Einige Hundert Meter aus Richtung des Beck-Geländes sind bereits zum Fußweg ausgebaut worden. Im Moment wird an der Franz-Beck-Brücke gearbeitet. Hier werden Cortenstahlplatten eingepasst. Außerdem wird das Geländer erneuert, damit man gefahrlos über die Brücke gehen kann. In Kürze erfolgt auch der Durchstich zum Park-and-ride-Gelände am Bahnhof. Bauamtsleiterin Carola Küspert erklärt: „Es ist dann möglich, durch das Beckgelände an der Paar über den Weg fußläufig zum Bahnhof zu kommen.“ Bis Mitte November sollen die Bauarbeiten beendet sein.

Das Gleis war 1905 für den Transport des Baumaterials für die entstehende JVA gebaut worden. Es reichte bis zum ehemaligen Gallus-Keller, wo heute eine Seniorenresidenz steht. Ab 1909 wurden auch die weiblichen Gefangenen über dieses Gleis gefahren. (ech)

