Der amerikanische Traum: Wie die USA eine Aichacherin faszinieren

Plus Karina Meitinger erzählt von ihrer Zeit in den Vereinigten Staaten. Wie sie den Amerikanern die deutsche Kultur näher bringt und was ihre Gastgeber im Internet über sich preisgeben.

Ich habe in den Vereinigten Staaten ein wundervolles Jahr verbracht. Im Juli bin ich nach Aichach zurückgekehrt, wo ich lebe. Ich bin 25 Jahre alt und internationale Industriekauffrau. Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm hat mir mit einem Stipendium ermöglicht, in die USA zu gehen und dort ganz neue Erfahrungen zu machen.

Die erste Hälfte meines Austauschjahres habe ich an der St. Cloud State University im Bundesstaat Minnesota studiert. Minnesota liegt im Norden der USA und grenzt an Kanada. Im zweiten Teil meines Jahres habe ich bei einer deutschen Firma ebenfalls in St. Cloud gearbeitet. Das Unternehmen betreibt dort eine Produktionsstätte. In diesem Artikel möchte ich euch von einigen Erfahrungen erzählen, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind.

Small Talk How are you? How are you doing? How is it going? Also: Wie geht’s und wie läuft’s? Das sind die drei üblichen Fragen, wie der Small Talk in Amerika zustande kommt. Sie kommen vielleicht oberflächlich rüber, aber dadurch kommt man auch sehr schnell mit Amerikanern ins Gespräch, ob im Supermarkt, Restaurant oder Berufsleben. Der Small Talk gehört dazu und schafft eine angenehme Gesprächsatmosphäre.

Karina Meitinger lebte ein Jahr in den Vereinigten Staaten. Die erste Hälfte meines Austauschjahres hat sie an der St. Cloud State University im Bundesstaat Minnesota studiert. Minnesota liegt im Nordwesten der USA und grenzt an Kanada. Bild: Karina Meitinger

USA vs. Deutschland: Das sind die kulturellen Unterschiede

Herzlichkeit In den USA stößt man relativ schnell auf hilfsbereite und freundliche Menschen. Wir Deutschen sind doch eher skeptisch, wenn fremde Leute auf uns zukommen. Einmal hat mich ein Amerikaner einen Kilometer zum Ziel begleitet, obwohl er in eine komplett andere Richtung musste. Oder Nachbarn haben mir im Winter beim Schnee fräsen geholfen. Die Hilfsbereitschaft wird in allen Bereichen großgeschrieben.

Gastfreundschaft Die gehört gegenüber Ausländern zum Alltag. Das habe ich nicht nur bei meiner Gastfamilie, sondern auch in der Kirchengemeinde und bei Freunden erfahren. Die Amerikaner sind gesellig und nehmen gerne Leute auf, laden ein und lassen an ihrem Privatleben teilhaben. Die Offenheit der Amerikaner geht soweit, dass sie über die sozialen Medien sogar über ihre gesundheitlichen Probleme schreiben.

Bildung Durch mein Semester an der St. Cloud State University habe ich einen ersten Eindruck in das amerikanische Bildungssystem bekommen. Digitale Medien und mobile Endgeräte sind ein fester Bestandteil auf der High School, an Colleges und Universitäten. Eine Vorlesung ohne Laptop, Tablet oder Smartphone ist kaum vorstellbar. Die Allgemeinbildung vieler amerikanischer Studenten ist aus meiner Sicht etwas besorgniserregend, was an fehlendem Interesse liegt. Auch wenn der Schulalltag mit vielen Hausarbeiten verbunden ist, ist die Uni mein zweites Zuhause gewesen. Es gibt dort über 200 Studenten-Organisationen, zahlreiche Events, private Treffen. Das gemeinsame Lernen wechselt sich mit einem facettenreichen Campusleben ab. Ich bin stolz, Teil dieser Gemeinschaft gewesen zu sein.

Melting Pot Ein Highlight ist der Austausch mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Ländern gewesen. Den sogenannten „Melting Pot“, Schmelztiegel, habe ich miterlebt: Egal ob schwarz oder weiß, asiatisch oder europäisch, in den USA sind zahlreiche Nationen vertreten. Einwanderer werden gut integriert. An der Uni wurden die Länder in Cultural Nights, also Nächten der Kulturen, vorgestellt. Mit zwei weiteren Studenten habe ich kurz vor Ostern die erste deutsche Kulturnacht an der Uni für über 250 Gäste organisiert. Ihnen hat es gut gefallen – ein echtes Highlight meines Auslandsjahrs.

Nationalhymne Egal ob öffentliche oder nicht-öffentliche Veranstaltung, das Singen der Nationalhymne ist Pflicht. Als Deutscher oder Europäer erscheint einem dieser Nationalstolz etwas zu patriotisch, aber man merkt einfach die Zusammengehörigkeit der Amerikaner.

Karina Meitinger lebte ein Jahr in den Vereinigten Staaten. Die erste Hälfte meines Austauschjahres hat sie an der St. Cloud State University im Bundesstaat Minnesota studiert. Minnesota liegt im Nordwesten der USA und grenzt an Kanada. Bild: Karina Meitinger

Das steckt hinter dem "amerikanischen Traum"

Sehenswürdigkeiten Die Amerikaner sind nicht nur stolz auf die Nation, sondern auch auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten, auf die Nationalparks. Wer einmal den Grand Canyon im Südwesten des Landes gesehen hat, kann das nachvollziehen. Die atemberaubende Natur ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel für Ausländer, sondern auch für Amerikaner.

American Dream Ja, es gibt den amerikanischen Traum wirklich. Von Kindesbeinen an bis zum Einstieg in das Berufsleben und darüber hinaus bekommen Amerikaner das Streben nach Glück und den Glauben an Erfolg vermittelt. In einem meiner Kurse habe ich ein Semester an einer Geschäftsidee gebastelt. Durch diese Kurse entwickeln sich oft Start-ups, also neue, kleine Unternehmen. Es spielt keine Rolle, ob die Idee oder der Traum verwirklicht werden kann. In Amerika lernt man die Grundsatzidee „Think out of the box“, also aus der Komfortzone herauszukommen, verrückte Ideen auszuprobieren und aus Rückschlägen zu lernen. Engagement wird mit Lob, Anerkennung und Ehrungen honoriert.

Ladenöffnungszeiten Popcorn um 23 Uhr im Supermarkt kaufen: Es ist praktisch, nach einem langen Arbeitstag abends noch einkaufen zu fahren, aber wenn man um 22 Uhr nur zu zweit im Supermarkt ist, fragt man sich, ob dies wirklich nötig ist.