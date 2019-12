vor 18 Min.

Der beste Müller-Azubi Bayerns lernte in Aichach

Mahlen, sieben, trennen: Bayerischer Müllerbund zeichnet die Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach aus

An der Tür eines Holzschranks in Adolf Fronhofers Büro hängt eine Karte, auf der das Wittelsbacher Land und sein Umland abgebildet sind. Um Aichach herum ist ein Kreis in Rot gezogen: Er umfasst 30 bis 40 Kilometer und zeigt, woher Getreide zur Mühle in der Donauwörther Straße angeliefert wird. „Die Wege sind kurz“, sagt Fronhofer, der seit 1993 Geschäftsführer der Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach ist. Das Getreide von den Feldern in der Region komme wieder zu den Menschen zurück.

Fronhofers Betrieb hat in diesem Jahr den Titel des besten Ausbildungsbetriebs in Bayern erhalten. Der Bayerische Müllerbund hat ihn der Firma verliehen, weil ihr Auszubildender Alexander Ippi seine Abschlussprüfung mit dem besten Ergebnis in Bayern abgeschlossen hat (wir berichteten). Die Auszeichnung für die Ausbildungsunternehmen findet jedes Jahr statt.

Laut Fronhofer, 65, ist sein Betrieb einer der größten in Deutschland. 35 Mitarbeiter sind für den Müllermeister tätig. 70000 Tonen Getreide verarbeitet die Mühle an der Paar pro Jahr, eine Tonne entspricht in etwa 30000 Brezen. In den 1940er-Jahren gab es noch 20000 Mühlen in Deutschland, heute sind es nur noch 500. Die Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach gibt es seit 1315.

Der Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbundes, Josef Rampl, der für die Ehrung nach Aichach kam, beschreibt seine Branche: „Wir arbeiten im Hintergrund und sind die Schnittstelle zwischen Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft.“ Müller produzieren Rohstoffe wie etwa Mehl, damit Brot gebacken werden kann. Mahlen, sieben, trennen, das seien die Aufgaben eines Müllers. Und so viel Mehl wie möglich aus dem Getreide herausholen. Das Berufsbild aus dem 19. Jahrhundert, als Müller Säcke schleppten und einen Esel hatten, sei überholt, sagt Rampl. Heute müsse ein Müller viele Maschinen bedienen. Man müsse kein Abitur haben, um den Beruf zu erlernen. Dieser setzt eine dreijährige Ausbildung voraus, die sich Verfahrenstechnologie in Mühlen- und Getreidewirtschaft nennt.

Die Aktiengesellschaft Kunstmühle Aichach hat derzeit keinen Azubi, obwohl sich Chef Adolf Fronhofer das wünscht. Sein ehemaliger Auszubildender ist nun in einem anderen Betrieb tätig. „Das Wandern ist des Müllers Lust“, sagt Fronhofer. Mehrere Mühlen zu sehen sei wichtig. (phis)

