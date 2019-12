vor 2 Min.

Der etwas andere Christkindlmarkt auf Schloss Blumenthal

Plus Auf Schloss Blumenthal fand mit dem Adventszauber ein Christkindlmarkt der etwas anderen Art statt.

Von Alice Lauria

Drei Jahre ist es her, dass zuletzt ein Adventszauber in Schloss Blumenthal stattfand. Am Wochenende war es wieder so weit. Beim Adventszauber handelt es sich um einen etwas anderen Christkindlmarkt – er will alternativer, nachhaltiger, für Selbermacher sein und besonderes Kunsthandwerk bieten.

Dirndlupcycling und Geschenke selber machen Hier gibt es zum Beispiel Dirndlupcycling, Glaskunst und verschiedene Möglichkeiten, Geschenke selber zu machen: Besucher können Körbe flechten, Bienenwachs-Kerzen ziehen, Drahtwerk anfertigen, nähen oder basteln. Sie haben Gelegenheit, an extra bereitgestellten TAC-Spieltischen das unter anderem in Blumenthal hergestellte Taktik-Spiel zu testen. Greenpeace ist beim Adventszauber ebenso vertreten wie der Waldkindergarten und gewickelte Wollschafe. Familien können Weihnachtsfotos machen lassen. Es werden Märchen erzählt und Traumreisen veranstaltet. Es wird meditiert und Chorgesängen gelauscht. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Auf den ersten Blick mutet der Weihnachtsmarkt eher klein und schlicht an, die Buden und Stände im Innenhof sind aber romantisch dekoriert und stehen in einer kleinen Runde um mehrere Feuerschalen. Unzählige Lichter tauchen alles in weihnachtlichen Glanz. Ein wahrer Adventszauber liegt voller Lichterglanz über dem gesamten Areal. Julia Baus begeistert das Publikum mit ihrer explosiven Feuershow. Bild: Alice Lauria Im Inneren gibt es überall etwas zu entdecken Aber der erste Blick täuscht, wie sich bald herausstellt. Denn im Inneren Blumenthals befinden sich in jedem Raum und auf jeder Ebene Stände, die darauf warten, von den Besuchern entdeckt zu werden. Diese können Spezialitäten aus Sizilien kosten, für den Tierschutz kunstvoll gefaltete Bücher bestaunen und bestellen. Draußen wird Stockbrot am Feuer geröstet und geschlemmt, während drinnen reges Treiben herrscht und vor allem auch für Kinder viel geboten wird. Eine Feuershow von Julia Baus, Bewohnerin von Schloss Blumenthal und Organisatorin des berühmten Elfenfestes, zieht die Zuschauer in ihren Bann. Die Funken fliegen und lassen Groß und Klein gleichermaßen staunen. Erinnerung an Flüchtlinge in Auffanglagern An die unmenschlichen Zustände in den Auffanglagern für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos im Mittelmeer erinnert eine von Christian Schnurer kunstvoll drapierte Ansammlung von mehreren Schwimmwesten mit dem Titel „Strandgut“ auf der Wiese vor dem Freiraum. Alles in allem ist der Blumenthaler Adventszauber eine bunte Ansammlung von Kunstwerken und Mitmachideen voller Phantasie. Gut möglich, dass es sogar schon im nächsten Jahr wieder einen Adventszauber auf Schloss Blumenthal geben wird. Hier geht‘s zu unserer Bildergalerie vom Adventszauber in Blumenthal: 54 Bilder Adventszauber in Blumenthal Bild: Alice Lauria

