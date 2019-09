vor 36 Min.

Der letzte Geburtstag als Kühbacher Rathauschef

Bürgermeister Johann Lotterschmid (rechts) feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag. Geschäftsstellenleiter Friedrich Schäffler (links) ist eine seiner wichtigen Stützen als Rathauschef.

Bürgermeister Johann Lotterschmid wird 70 Jahre alt. Am Freitagvormittag ist eine Feier geplant

Von Gerlinde Drexler

Normalerweise beginnt der Tag für Kühbachs Bürgermeister Johann Lotterschmid mit dem ausführlichen Lesen der Tageszeitungen. An diesem Freitag wird er dafür voraussichtlich nicht so viel Zeit haben, denn morgen feiert er seinen 70. Geburtstag. Ein Tag, um den er eigentlich gar nicht viel Aufhebens machen möchte, der aber doch etwas Besonderes für ihn ist: Lotterschmid feiert zum letzten Mal als Chef des Kühbacher Rathauses Geburtstag. Die Zeit bis Mai, wenn ein neuer Bürgermeister in seinem Sessel sitzen wird, werde schnell vergehen, ahnt Lotterschmid.

Eine ruhige Kugel wird er bis dahin nicht schieben. Dafür sorgen Projekte wie der Kläranlagenneubau im Ortsteil Paar oder der Umbau des Rathauses. Mit dem Fortschritt der Großbaustelle in Paar ist der Bürgermeister sehr zufrieden: „Da läuft alles in geregelten Bahnen.“ Auch die Interventionen von Werner Böhm, der mit einem Bürgerentscheid den Neubau verhindern wollte, sieht Lotterschmid inzwischen gelassen: „Ich habe immer gewusst, dass die Entscheidung für den Neubau die Richtige war.“ Eine Riesenerleichterung war für ihn trotzdem, dass er mit den 3000 Euro, die er vor vier Jahren als Kostenanteil für ein Grundstück von durchschnittlicher Größe genannt hatte, richtig lag. Bis zum Ende seiner Bürgermeisterzeit im kommenden Jahr wird der Bau der Kläranlage fast abgeschlossen sein.

Ein anderes Projekt, der Umbau des Rathauses für rund 1,5 Millionen Euro, nimmt dann gerade Fahrt auf. „Wenn alles normal läuft, machen wir im Winter die Ausschreibung“, sagt der Bürgermeister. Im Januar, so der Plan, werden die Angebote der Firmen geprüft. Bis Mai hofft Lotterschmid, wird der Umbau schon begonnen haben.

Auch für ein weiteres Projekt hat er bereits die Weichen gestellt: die Umgestaltung des Marktplatzes und seiner Umgebung über die Städtebauförderung. Gespräche mit der Regierung von Schwaben seien sehr positiv verlaufen, berichtet der Bürgermeister. Ob und wie das Projekt umgesetzt werden wird, wird allerdings der nächste Gemeinderat entscheiden.

Als eines der wichtigsten Projekte seiner Amtszeit nennt der Bürgermeister den Bau der Umgehungsstraße. „Das war damals eine Riesengeschichte.“ Er will sich gar nicht ausmalen, was für ein Chaos es wäre, wenn die Holzlaster zur Firma Pfeifer im Ortsteil Unterbernbach noch immer durch Kühbach fahren müssten. Zu den Meilensteinen zählen für ihn auch die Verlegung des Sportgeländes sowie der Neubau der Sporthalle durch die Gemeinde.

Es sei eine sehr gute Entscheidung gewesen, als Bürgermeister zu kandidieren, sagt Lotterschmid. Vor 24 Jahren habe er „schon ein bisschen überzeugt werden müssen“, erinnert er sich. Damals verfolgte er zwar sehr interessiert die Kommunalpolitik der Gemeinde. Aufgrund seiner Erfahrungen aus 23 Jahren als Gemeinderat im damals noch selbstständigen Unterbernbach wollte er aber nicht mehr selbst mitmischen. Heute sagt er: „Es war eine sehr gute Entscheidung, das habe ich schon nach einem Vierteljahr gewusst.“ Nach 30 Jahren als Mitarbeiter der Sparkasse habe er die Chance bekommen, noch einmal etwas ganz Neues zu machen. „Wenn man sich auch noch wohlfühlt, dann ist das eine tolle Sache.“

Eine Sache, die Lotterschmid beschäftigt: Wie er seine Freizeit nach dem Ende seiner Amtszeit ab Mai gestalten wird. „Jetzt ist der Tag strukturiert und man hat Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss.“ Der 70-Jährige kann sich vorstellen, künftig dem Sport mehr Raum zu geben. Vielleicht werde er dann nicht mehr nur Zeitungen, sondern auch Bücher lesen, überlegt er.

Die Geburtstagsfeier findet am morgigen Freitag von 10 bis 13 Uhr in einem Zelt auf dem Parkplatz neben dem Kühbacher Rathaus statt. Der Bürgermeister bittet, keine Geschenke mitzubringen. Wer möchte, kann vor Ort eine Spende ans Pfarrer-Knaus-Heim tätigen.

