vor 9 Min.

Der neue Kindergarten ist schon zu klein

Im neuen Obergriesbacher Kindergarten wurden schon jetzt zwölf Kinder zu viel angemeldet, obwohl der noch gar nicht fertig ist. Wie geht es jetzt weiter?

Von Stefanie Brand

Die Hiobsbotschaft des Abends sparte sich Obergriesbachs Bürgermeister Josef Schwegler bis zum Ende der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend auf. Dann verkündete er: „Der Kindergarten ist zu klein.“ Gemeint ist der neue Kindergarten, der ab September zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe beherbergen soll und nach langen Diskussionen aktuell neben dem Gebäude gebaut wird, in dem der Gemeinderat tagt.

In Zahlen bedeutet Schweglers Aussage, dass bereits jetzt zwölf Kindergartenkinder zu viel für das kommende Jahr angemeldet wurden. Auch für die Zukunft wagt der Rathauschef eine Vermutung: Die Geburtenzahlen steigen zwar nur langsam, aber die zu betreuenden Kinder werden stets jünger. Wie lange eine Krippengruppe ausreichen wird, ist vor diesem Hintergrund fraglich. Schweglers Idee, die er bereits mit den Verantwortlichen der Regierung von Schwaben in Gedanken durchspielte, sieht so aus: Er möchte das Untergeschoss des Bestandsgebäudes, in dem zur Zeit zwei Kindergartengruppen untergebracht sind sowie den Sitzungssaal der Gemeinde umbauen. Daraus sollen weitere Gruppenräume für den Kindergarten werden. Der Eingang befindet sich im Neubau. Durch die Verbindung des Bestandsgebäudes und des Neubaus wäre das umsetzbar.

Gemeinderat Hans Willer fragte nach: Wenn aktuell zwei Gruppen im Untergeschoss Platz haben, dann könne doch eben dort die vierte, nun benötigte Gruppe auch weiterhin untergebracht werden. Bürgermeister Schwegler erklärte, dass der Raum im Untergeschoss sanierungsbedürftig ist. Eine komplette Entkernung sei nötig. Das Problem jedoch ist, dass eine Sanierung nicht förderfähig ist. Ein Umbau hingegen könnte an den aktuellen Zuschussantrag angedockt werden, der ohnehin für den Neubau des Kinderhauses läuft.

Auch Hans Greppmeier fragte nach, ob Schweglers Idee des Umbaus förderfähig sei und man vielleicht Synergieeffekte mit Blick auf die aktiven Gewerke nutzen könnte. Die Förderfähigkeit sei dem Rathauschef seitens der Regierung von Schwaben im Gespräch bereits signalisiert worden.

Aktuell läuft die Bedarfsabfrage bei den Familien in Obergriesbach. Wenn Zahlen vorliegen, wie es um die Auslastung von Kindergarten und Krippe künftig bestellt ist, werden sich die Gemeinderäte noch einmal mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.

