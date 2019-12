vor 4 Min.

Der richtige Ton für die frohe Botschaft

Altbayerisches Adventssingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche stimmt kurz vor Heiligabend mal laut, mal leise auf Weihnachten ein

Von Erich Echter

Weihnachtliche Stimmung herrschte am Sonntag in der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Zum Lobe der Muttergottes und zur Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest gaben vier Gruppen von Sängern, Saitenmusikanten und Bläsern ihr Bestes. Die begleitenden Worte zwischen den Musikstücken sprach Rundfunksprecher Johannes Hitzelsberger. Traditionell läuteten die Glocken des renovierten Gotteshauses am Nachmittag des vierten Adventsonntags das Singen und Musizieren ein. Zum 34. Mal organisierten Annemarie Stöffel und ihr Mann Hubert mit der Aichacher Kulturszene das Benefizkonzert, um Projekte zu fördern oder Menschen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Der Erlös der Benefizveranstaltung geht heuer an die „Stiftung Bunter Kreis“, die Familien mit schwer kranken Kindern betreut. Eigentlich sollten am Sonntag fünf Musikgruppen mitwirken. Krankheitsbedingt war aber der Lechrainer Viergesang ausgefallen. Geschlossen wurde die Lücke vom Afelder Dreigesang aus der Wildschönau, die den Part der Lechrainer zusätzlich übernahmen.

Den musikalischen Reigen in der weihnachtlich geschmückten und voll besetzten Stadtpfarrkirche eröffnete in diesem Jahr das Kühbacher Bläserquintett mit einem festlichen Marsch. Die Bläser hatten hoch oben bei der Orgel Platz genommen. Von dort kam ihr Beitrag in der besonderen Akustik des Gotteshauses natürlich sehr gut zur Geltung. Zu hören war als Nächste die Aichacher Saitenmusi, traditionell mit Gitarre, Hackbrett, Zither, Harfe und Kontrabass mit dem Volkslied „Maria durch ein Dornwald ging“. Personell verstärkt wurden heuer Annemarie und Hubert Stöffel von Barbara Keller und Christoph Lambertz, dem Leiter der Beratungsstelle für Volksmusik vom Bezirk Schwaben.

Franziska Eberl, Sabrina Haas und Mathias Steiner vom Afelder Dreigesang verwiesen auf die Geburt des Herrn mit dem Adventslied „Ois tuat wart’n“. Ihr Gesang war frisch und fröhlich zur Freude der zahlreichen Besucher. In Aichach sehr gut bekannt ist die Familienmusik Keller aus Pfronten im Allgäu. Tochter Viktoria an der Geige, Vater Thomas an der Querflöte und Mutter Barbara an der Harfe entlockten ihren Instrumenten besonders zarte Töne. Unterstützt wurden sie von Johannes Hitzelsberger mit der Gitarre.

Das weitere Repertoire der Sänger und Musikanten waren Lieder und Musikstücke zur Ehre des Jesuskindes. In seinen verbinden Worten sagte Sprecher Johannes Hitzelsberger, um die frohe Botschaft alle Jahre wieder zu verstehen, müsse man für alle Menschen den richtigen Ton finden. Er ging auch auf die stressige Vorweihnachtszeit ein und sagte, dass Gott vor jeder Tür stehe.

Das Singen und Spielen der Gruppen war ein Ohrenschmaus für die Zuhörer. Ihre Stimmen und Zusammenspiel waren perfekt. Zum Schluss sangen alle gemeinsam den Andachtsjodler.

