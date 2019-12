Der sonderbare Tagebuch-Schreiber von Aichach

Plus Ein Dorflehrer aus Gallenbach hinterließ seine Erlebnisse in Geheimschrift. Einiges ist über ihn bekannt. Doch sein Buch wirft Fragen auf.

Verschlüsselungstechniken faszinieren Menschen auf der ganzen Welt. Im Tagebuch in Geheimschrift, das 2011 im Aichacher Stadtarchiv gefunden wurde, hat der Autor statt Buchstaben nur Zahlen und selbst erfundene Zeichen verwendet. So ist das a beispielsweise die 1, das c die 2 und das e die 3. Als letzte Zahl verwendet er die 0, die das t ersetzt. Obwohl der Code dieses Tagebuchs bereits geknackt wurde, sind nach wie vor viele Fragen offen, denen der Aichacher Stadtarchivar Christoph Lang in den nächsten Jahren nachgehen will.

Der Volksschullehrer Ignaz Meyer hat das Tagebuch verfasst

Das Tagebuch hatte der Volksschullehrer Ignaz Meyer verfasst, der 1872 in den Aichacher Stadtteil Gallenbach strafversetzt worden war. Dass er es in Geheimschrift schrieb, verwundert nicht, denn seine Erlebnisse und Zwänge waren für die damalige Zeit, von 1870 bis 1879, durchaus ungewöhnlich. Berichtet er auf den 370 erhaltenen Seiten doch „freimütig“ von Alkoholexzessen, seiner Spielsucht und seiner Vorliebe, in Frauenkleidern zu nähen und zu stricken. Kurios sind auch die vielfältigen Ausreden, warum er nicht arbeiten kann. So heißt es einmal: „weil die scheere von der frau auf meinem schreibtische lag that ich heute wieder nichts.“ Zudem verletzt er sich immer wieder bei Stürzen im Rausch und ist dann ebenfalls arbeitsunfähig: „heute liegen geblieben ich hätte durchaus nicht aufstehen können meine nase ist ganz geschwollen und zerfallen.“

Stadtarchivar Christoph Lang hat schon einiges über das Buch und den Verfasser herausgefunden. Bild: Evelin Grauer

Lange Zeit war wenig über den Autor bekannt. Doch Stadtarchivar Lang hat nach und nach etwas „Detektivarbeit“ betrieben und einige Details zu Meyer und seiner Familie herausgefunden. Dabei wurde er auch im Pfarrarchiv in Aichach fündig, wo er einen Personalbogen über Meyer fand. Der Stadtpfarrer hatte als Dekan die Distrikt-Schulaufsicht inne. Laut Personalbogen wurde Ignaz Meyer 1835 in Schleißheim geboren. Er starb 1898 mit 63 Jahren in Landshut, wie Lang vom dortigen Stadtarchiv erfuhr. Der Lehrer war demnach 36 Jahre alt, als er seine Stelle in Gallenbach antrat.

Von München ist Meyer nach Landshut gezogen

Nachdem er zwei Jahre später wegen Kurzsichtigkeit frühpensioniert wurde, verdiente er sein Geld vor allem als Schreiber bei Advokaten und zog 1879 für eine Anstellung nach München. Deshalb recherchierte Lang im Stadtarchiv in München und konnte nachverfolgen, dass Meyer in München einige Male umgezogen und dann nach Landshut gezogen ist. Sobald es seine Zeit zulässt, will Lang nach Landshut fahren und im Stadtarchiv nach weiteren Informationen suchen, zum Beispiel als was und bei wem Meyer gearbeitet hat. Da Meyer vermutlich das Schullehrerseminar in Freising besucht hat, will Lang auch diese Dokumente sichten. Sie befinden sich im Staatsarchiv in München.

Zur Herkunft des sonderbaren Volksschullehrers hat Lang einige Erkenntnisse im Diözesanarchiv München gewonnen. Bevor in Bayern 1876 die Standesämter eingeführt wurden, sammelten die Kirchen die Bürgerunterlagen. So spürte Lang die Eltern und Großeltern Meyers auf. Alle stammten aus armen Verhältnissen. Der Vater war Schneider, der Großvater Knecht im kurfürstlichen Bräuhaus, die Mutter eine Schneidermeisterstochter. Der Lehrerberuf war damals die große Aufstiegsmöglichkeit der armen, aber intelligenten Menschen. Meyer hatte zehn Geschwister, acht sind bereits im Kindesalter gestorben.

Gibt es noch weitere Aufzeichnungen des Tagebuchschreibers von Aichach?

Meyer selbst hatte vier Kinder, wie dessen Familienbogen in München verrät. Etwas über seine Nachfahren herauszufinden, dürfte besonders spannend sein. Denn sie könnten noch weitere Tagebücher in Geheimschrift ihres Vaters besessen und diese eventuell weitergegeben haben. Aus Andeutungen Meyers geht hervor, dass das Aichacher Tagebuch vermutlich der dritte Band seiner Aufzeichnungen ist. Insbesondere Meyers Sohn Michael, der 1881 geboren wurde und Schriftsetzer war, könnte für die weitere Forschung interessant sein. Vielleicht haben seine Erben das Tagebuch nach Aichach geschickt.

Ist das der Tagebuchschreiber Ignaz Meyer? Möglicherweise, denn das Bild ist im Buch zu finden. Bild: Nicole Simüller

Sollte es tatsächlich noch mehr Bände geben, könnte das auch international von Bedeutung sein. Laut Klaus Schmeh, Experte für historische Verschlüsselungstechniken, ist das Meyersche Werk – berechnet nach Zeichen – das weltweit zweit-umfangreichste Tagebuch in Geheimschrift. Nur der Londoner Künstler Ernest Rinzi komme auf eine höhere Zahl.

Auf Christoph Lang wartet also noch eine Menge Detektivarbeit. Wie berichtet, sollen die Forschungsergebnisse in ein Buch der Reihe „Editio Bavarica“ einfließen, das in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg geplant ist.

Das sagt ein Experte im Interview: Was verschlüsselte Texte so spannend macht

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.