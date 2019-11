vor 25 Min.

Der technische Fortschritt kommt

Oberland Theatergruppe spielt Komödie „S’ Elädrische“

Buchstäblich auf der Zielgeraden ist die Oberland Theatergruppe aus dem Pöttmeser Ortsteil Reicherstein mit ihren Vorbereitungen für die diesjährigen Aufführungen. Am Freitag, 8. November, steht um 19.30 Uhr die Premiere ins Haus. Fast schon wie gewohnt verliefen für die Aktiven der Oberland Theatergruppe die vergangenen Monate: Da wäre zunächst die „theaterlose“ Zeit, in der man sich auf die nächsten Aufführungen freut und dann geht es, nachdem ein Stück ausgewählt wurde, mit der Rollenverteilung praktisch Schlag auf Schlag. Dann ist Textbüffeln angesagt und schon stehen die ersten Proben ins Haus. Deren Intervalle werden schließlich immer kürzer und zusammen mit den Aufführungen bleibt für andere Aktivitäten nicht mehr viel Raum. Geschafft ist es erst, wenn der letzte Vorhang fällt, aber dann ist schon wieder theaterlose Zeit.

Auch heuer wollen die Oberländer ihr Publikum an acht Terminen unterhalten. Allerdings musste der bisher übliche Ablauf aus verschiedenen Gründen etwas verschoben werden. So findet die Premiere erstmals an einem Freitag statt. Gleichzeitig ergab sich für den Kinder- und Seniorennachmittag eine Verschiebung nach hinten (23. November, um 13.30 Uhr). Zur Aufführung kommt die Komödie „S’ Elädrische“ von Peter Landstorfer, bei der sieben Herren und vier Damen zeigen, wie es wohl gewesen sein könnte, als der technische Fortschritt auf dem Land begann. Dass das nicht ohne Verwicklungen abläuft, versteht sich von selbst. Regisseur Josef Paula hat mit Bernd Rappel einen Debütanten im Kreis seiner Akteure, während es sich bei den weiteren Darstellern um „alte Hasen“ handelt. Karten im Vorverkauf gibt es noch am Montag, 11. November, von 18 bis 19 Uhr im Sportheim Echsheim. (ww)

Neben der Premiere am Freitag stehen am Samstag und Sonntag, 9. und 10. November, sowie am 15., 16., 22. und zweimal am 23. November (Kinder- und Seniorennachmittag plus Abendvorstellung) weitere Aufführungen auf dem Programm. Beginn für die Abendvorstellungen ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Sonntagsvorstellung am 10. November beginnt um 19 Uhr.

