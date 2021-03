vor 16 Min.

Der umstrittene Funkmast der Telekom in Obergriesbach steht

Der Funkmast der Telekom in Obergriesbach steht. Auf der oberen Ebene wurden am Freitag die Antennen der Telekom und die eines Mitbewerbers angebracht.

Plus Der umstrittene Funkmast in Obergriebach steht. Der Rohbau ist inzwischen fertig. Die Netzintegration soll laut Deutscher Telekom der nächste Schritt sein.

Von Stefanie Brand

Das Dauerbrennerthema in der Gemeinde Obergriesbach, der umstrittene Bau des Funkmastes, ist nun im Ort sichtbar. Am Donnerstag wurde der Mast errichtet, am Freitag wurde der Stromzähler gesetzt, ein Leerrohr für den Glasfaseranschluss sei ebenfalls bereits verlegt, heißt es seitens der Telekom. Pressesprecher Markus Jodl formuliert den Status Quo des Projekts auf Nachfrage unserer Redaktion hin so: „Der Rohbau steht.“

Die juristischen Auseinandersetzungen laufen derweil im Hintergrund weiter. Am Dienstagabend hatten die Vertreter der Interessengemeinschaft, die den Bau des Funkmastes verhindern wollten, ein „Zutrittsverbot“ gefordert. Es fand im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung laut Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann „keine Mehrheit“.

Telekom: Aufbau des Funkmasts in Obergriesbach funktionierte reibungslos

Der Funkmast steht nördlich des Teils der Straße Am Weiher, die in Ost-West-Richtung verläuft. Am Donnerstag rollten die Einzelteile des Funkmastes auf der Anhöhe an. Noch im Dezember hatten die Vertreter der Interessengemeinschaft vor Ort versucht, das Anrollen der Bagger zu verhindern, die das Fundament setzen sollten. Nun hätten die Arbeiten am Donnerstag und Freitag „reibungslos funktioniert“, heißt es seitens der Telekom.

Die Bauarbeiten am umstrittenen Mobilfunkmast bei Obergriesbach gingen am Donnerstag rege voran. Bild: Katharina Wachinger

Am Donnerstag fand der Aufbau statt: Der Mast wurde in zwei Teilen aus Schleuderbeton angeliefert. Ein Kran hob den unteren Teil in eine Baugrube, anschließend wurde der obere Teil aufgesetzt und verschraubt. Die Baugrube wurde mit Zement ausgefüllt. Anschließend wurden zwei Bühnen angebracht. Dabei handelt es sich um Stahlringe. Sie dienen dafür, die Antennen aufzunehmen. Auf der oberen Ebene wurden die Antennen der Telekom und die eines Mitbewerbers am Freitag angebracht.

Funkmast in Obergriesbach: Anbindung an das Netz steht noch bevor

Welche Schritte seitens der Telekom nun noch zu gehen sind, erklärt Jodl so: „Jetzt muss noch die Systemtechnik geliefert und angeschlossen werden und die Anbindung an das Netz erfolgen.“ Anschließend gehe der Standort in die Netzintegration. Das sei technisch notwendig, weil der Standort in Obergriesbach Teil eines Gesamtnetzes sei. Der Telekom-Pressesprecher erklärt: „Damit die Übergabe von Gesprächen von diesem Standort zu einem anderen Standort reibungslos funktioniert, muss der Standort mit allen Standorten im Umkreis synchronisiert werden.“ Diese Netzintegration passiere alle zwei bis drei Monate. Ein fester Termin für die Einschaltung des Obergriesbacher Mastes stehe noch nicht fest.

Am Obergriesbacher Mast werde LTE und GSM aufgebaut. Vom „Rentner“ UMTS verabschiede man sich noch in diesem Sommer, erklärt Jodl die technische Komponente. Er ergänzt: „5G kommt perspektivisch.“ Bis zum Jahr 2025 möchte die Telekom 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen – auch die Obergriesbacher und Zahlinger. Eingesetzt werden soll dann die Frequenz von 2,1 GHz, die noch von UMTS besetzt und ab Sommer wieder verfügbar ist.

Die Frequenz von 3,6 GHz in Obergriesbach zu nutzen, für die spezielle Antennen nötig wären, soll im Ort in absehbarer Zeit kein Thema sein. „Dazu ist der Datenverkehr in Obergriesbach einfach nicht hoch genug“, erklärt Jodl. Diese Spezialantennen setzt die Telekom in Fabriken, Innenstädten oder an Flughäfen ein.

