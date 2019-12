vor 59 Min.

Deshalb lässt Aichach weiter blitzen

Die Argumente zum Thema blitzen sind nahezu unverändert, dennoch wird wieder debattiert. Eine Mehrheit für Tempoüberwachung bleibt.

Von Christian Lichtenstern

Es bleibt dabei: Die Stadt Aichach lässt weiter blitzen. Bereits mehrmals hat der Stadtrat über dieses Thema kontrovers diskutiert – und jedes mal sprach sich eine klare Mehrheit für die Tempoüberwachung durch die Kommune aus. Zuletzt hat das der Bauausschuss dem Gremium mit 9:3-Stimmen empfohlen. Dennoch entspannt sich im Stadtrat jetzt wieder eine Grundsatzdebatte, die an den Blöcken nichts veränderte. Mit 19:10-Stimmen wurde am Ende beschlossen, weiterhin 40 Stunden im Monat zu blitzen. Die Verträge mit den Dienstleistern werden jetzt unbefristet verlängert. Sie können aber jährlich gekündigt werden.

Aichach: Tempoüberwachung hat sich bewährt

Die 2017 beschlossene und bereits einmal verlängerte Tempoüberwachung hat sich aus Sicht der Stadtverwaltung und vieler Stadträte bewährt. In Abstimmung mit der Polizei wird derzeit an 31 Stellen geblitzt. Allerdings werden Autofahrer erst erfasst, wenn sie mehr als neun Stundenkilometer zu schnell sind. Bisheriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der im April 2018 mit knapp 100 Sachen in der Donauwörther Straße in Aichach gemessen wurde. Die Tempokontrollen übernimmt die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft für die Stadt. Um Verwarnungen und Bußgeldverfahren kümmert sich die Stadt Mindelheim. 40 Stunden im Monat wird geblitzt, zusätzlich zur Polizei.

Die Entwicklung: Obwohl an den 31 Messpunkten mehr Fahrzeuge gemessen wurden, haben weniger zu viel Gas gegeben. Schwerpunkte sind dabei aber Zonen mit Tempo 30, Kindergärten, Schulen, Sozialeinrichtungen, Spiel- oder Sportplätze, Bushaltestellen sowie Ein- und Ausfallstraßen. 2018 wurde 110 Mal geblitzt, 2019 bislang über 110 Mal. Die Zahl der gemessenen Fahrzeuge ist dabei von 48 265 auf über 57 000 gestiegen. Die Zahl der Verwarnungen (bis 20 Stundenkilometer zu schnell) ist von 2230 auf 1972 gesunken und statt 106 wurden 2019 nur 71 Bußgelder (ab 21 Stundenkilometer über dem Tempolimit) verhängt. Das ist ein Drittel weniger. Fahrverbote (ab 31 Stun denkilometer zu schnell) gab es 2019 nur für fünf Verkehrsteilnehmer. 2018 waren es elf.

Aichach: Stadt hat kein Geschäft mit dem Blitzen gemacht

Ein Geschäft hat die Stadt bisher nicht mit dem „Blitzen“ gemacht. Bisher weist die Bilanz ein Defizit von knapp 5000 Euro aus. Auch die ehemaligen Polizisten Helmut Beck, Zweiter Bürgermeister ( CSU) und früher ein entschiedener Gegner der Überwachung, und Verkehrsreferent Hans-Peter Port (CSU) sind jetzt generell für die Überwachung durch die Firma. Die Beamten der Polizeiinspektion könnten diese 40 Stunden einfach nicht leisten. Der ehemalige Polizist Raymund Aigner (CSU) hat dagegen weiter Zweifel am Ausbildungsstand der privaten Tempoüberwacher. Auch Georg Robert (Freie Wähler), von jeher gegen die privaten Blitzer, bleibt dabei. Er ist für Smiley-Anzeiger, die dem Autofahrer mit farbigen Gesichtern signalisieren, wenn sie zu schnell fahren.

Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) betonte, dass die Tempoüberwachung kein Prestige-Projekt für die Stadtverwaltung sei: „Wir reißen uns nicht um diese Aufgabe. Aber wir werden immer dafür geprügelt, wenn zu schnell gefahren wird.“ Auf jeder Bürgerversammlung werde das Thema angesprochen. Ordnungsamtsreferent Manfred Listl erklärte, dass die Tempoüberwachung rechtlich in Ordnung ist. Zuletzt hatte es Irritationen wegen eines hessischen Urteils gegeben. In diesem Bundesland wurde das private Blitzen als unzulässig erklärt. Dieses Urteil habe aber durch die für bayerische Kommunen geltenden Vorgaben keine Bedeutung.

