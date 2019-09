05.09.2019

Deutsche Bahn erneuert im nächsten Jahr Gleise auf der Paartalbahn

Die Deutsche Bahn will die Gleise der Paartalbahn von Augsburg nach Ingolstadt im kommenden Jahr modernisieren.

Der Ausbau beginnt 2020: Rund neun Kilometer Schienen werden auf drei Abschnitten ausgetauscht. Wie viel investiert werden soll.

Die Netz AG der Deutschen Bahn erneuert im nächsten Jahr Gleise auf der Paartalbahn. Das hat das Verkehrsministerium gestern auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Insgesamt werden Schienen auf rund neun Kilometer der insgesamt über 66 Kilometer langen Strecke zwischen dem Bahnhof im Augsburger Stadtteil Hochzoll und Ingolstadt ausgetauscht. Derzeit gebe es auf der Paartalbahn zwar keine Langsamfahrstellen, aber drei Abschnitte müssen saniert werden. Dafür werden rund drei Millionen Euro investiert, so Pinar Tilki, Stellvertretende Pressesprecherin des Verkehrsministeriums.

Paartalbahn: Bahn erhält Geld als Vorleistung

Wie bereits gestern ausführlich berichtet, schießt der Freistaat insgesamt 23 Millionen Euro vor, damit Gleise und Weichen auf zwölf Eisenbahnlinien im ländlichen Raum in Bayern schneller modernisiert werden können. Danach soll der Verkehr auf der Schiene wieder schneller und pünktlicher laufen. An acht Strecken startet die für das Infrastrukturnetz zuständige Deutsche Bahn (DB) noch in diesem Jahr. Die weiteren vier Linien, darunter die Paartalbahn, sollen bis Ende 2021 folgen. Im Regierungsbezirk Schwaben profitieren nur die Linien durchs Paartal und die Ammerseebahn auf dem Abschnitt von Mering bis Geltendorf von dem neu aufgelegten Programm. Dabei erhält die Bahn das Geld als Vorleistung.

Wittelsbacher Land: Alte Gleise verhindern, dass Fahrgäste pünktlich ankommen

Alte Gleise seien einer der Hauptverursacher für Langsamfahrstellen und ein Hindernis für einen attraktiven und pünktlichen Schienenverkehr, begründet Minister Hans Reichhart. Normalerweise läuft die Finanzierung solcher Ausbauprojekte über den Bund. Aber das Budget für die Regionalnetze im Freistaat sei vor allem aufgrund der massiven Kostensteigerungen dieses Jahr bereits aufgebraucht. Die Bahn muss dem Land die Millionen in den Jahren 2023 und 2024 zurückzahlen. Das ist der Zeitraum, in dem es für größere Projekte bisher bereits eingeplant gewesen sei. (cli)

