Deutschherren-Gymnasium verabschiedet fünf langjährige Lehrer

Sie haben Legionen von jungen Leuten Mathe, Physik, Französisch, Latein, Englisch und Deutsch schmackhaft gemacht und sie bestenfalls problemlos durchs Abitur gelotst. Sie mussten bewährte Lehrpläne teilweise über Bord werfen und sich auf neue Richtlinien einlassen. Sie waren langgediente G-9-Lehrkräfte und mutierten zu G-8-Experten. Sie stiegen Stufe um Stufe die Karriereleiter hinauf und übten über Jahre mit großer Fachkompetenz diverse Funktionen aus. Sie waren so lange im DHG-Haus tätig, dass sie drei Wechsel in der Schulleitung durchlebten und ehemalige Schüler als Kollegen begrüßten.

Gaby Mayer studierte Latein und Französisch an der Uni Erlangen. Sie kam 1981 als Referendarin ans DHG und blieb. Von September 1982 bis 2018 war sie ununterbrochen als Vollzeitkraft in ihren Fächern im Einsatz. Nach einem Sabbatjahr ist sie ab August offiziell in Rente. Sie hatte viele Jahre die Fachbetreuung in Latein und war 16 Jahre lang Personalratsmitglied.

Der Deutsch-und Englischlehrer Herbert Künz unterrichtete nach seinem Studium an der Uni Augsburg zunächst am Gymnasium Königsbrunn, bevor er 1982 nach Aichach kam. Er war Fachbetreuer für Englisch, viele Jahre Kollegstufenbetreuer, beziehungsweise am G8 Oberstufenkoordinator. Er initiierte das Comenius-Projekt und ermöglichte damit Schülern und Lehrern diverse Auslandsfahrten. Viele Jahre war er der Mann der jährlichen Schulbücherausgabe. Er war verantwortlich für die DHG-Homepage und bestückte Jahresberichte mit seinen Fotos von Veranstaltungen.

Silvia Fischer studierte Mathe und Physik an der Technischen Universität (TU) München und war seit 1981 mit Unterbrechungen bis 2016 am DHG tätig. Nach der Geburt ihres Sohnes arbeitete sie in Teilzeit, die vergangenen drei Jahre war sie im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGTS) in der Nachmittagsbetreuung im Einsatz.

Auch Hans Koch studierte Mathe und Physik an der TU München. Nach einem dreijährigen Einsatz als Lehrer in Burghausen an der Salzach kam er 1987 nach Aichach und arbeitete hier bis zu seiner Pensionierung in Vollzeit. Er leitete viele Jahre die Fachabteilung Physik und war Strahlenschutzbeauftragter.

Franz Hirschinger war nach seinem Mathe-und Physikstudium an der TU München zunächst sechs Jahre Lehrer am Gymnasium in Gersthofen und kam 1986 nach Aichach. Er war viele Jahre Beratungslehrer und zwölf Jahre Mitglied des Personalrats.

Für sie alle schlägt mit Ende dieses Schuljahres die Stunde des Abschieds. Rekordverdächtige über 150 Jahre Lehrtätigkeit bringen sie gemeinsam auf die berufliche Waage – Anlass genug für eine gleichermaßen bewegende wie humorige Abschiedsfeier. Renate Schöffer, langjährige Kollegin und jetzige Schulleiterin, sagte: „Eure Ruhe, Kollegialität, Besonnenheit und Verlässlichkeit werden fehlen.“ Sie dankte den Lehrern für das engagierte und konstruktive Miteinander: „Entdeckt die Freiheit, bleibt gesund und neugierig, und vergesst das DHG nicht.“

Laut Personalratsvorsitzendem Michael Lang haftet dem Verlust der geballten langjährigen fachlichen Erfahrung der beliebten Kollegen ein ebenso „geballter Abschiedsschmerz“ an. Kollegen aus den Fachschaften gaben gereimte Einblicke in das fachliche und private Sosein der Pensionisten. Da wurde ein Hans Koch, im Nebenerwerb Landwirt, zum Superhelden erhoben, der Mathe auch so erklären kann, dass es jeder Depp versteht. Mit seinem Kollegen Franz Hirschinger – „die Kompetenz auf zwei Beinen“ – wurden „Hans und Franz“ als die „Superschlauen“ besungen.

Gaby Mayer rückte metaphorisch in die Nähe eines Leuchtturms mit wegweisender Funktion in stürmischen Gewässern. Silvia Fischers mathematische Begeisterung war ausschlaggebend für die spätere Berufswahl des einstigen Fünftklassschülers Günther Gerstenmeier: Er dankte nun als Kollege für den folgenschweren mathematischen Wink. In einer Ode in vier Gesängen, als „poetry rap“ getextet und vorgetragen von Constanze Fürst und Margret Kammerl, wurde Herbert Künz’ Persönlichkeit in ausgefeilte stilistische Raffinessen verpackt, die den „künzlerischen“ Tiefgründigkeiten huldigten.

Die Geehrten dankten für die interessanten Geschenke und die Lobreden. Zum großen Ganzen eines erfüllten Lehrerlebens gehörten auch die kompetenten Mitarbeiterinnen des Sekretariats, ein wohlwollendes Kollegium, eine verständnisvolle Schulleitung und ein engagiertes Schülerpublikum, hieß es. (vj)

