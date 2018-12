vor 16 Min.

Deutschlandtour und Musical: Vier Menschen blicken zurück

Unter dem Motto "Go From Bad to Worse" tourt die Band Paincake derzeit durch Deutschland.

Mit 2018 verbinden Menschen im Kreis unterschiedliche Höhe- und Tiefpunkte. Einer denkt an ein Bauprojekt, andere touren mit ihrer Band oder machen ein Musical.

Von Samuel Jacker und Brigitte Mellert

Das Jahr 2018 geht zu Ende. Zeit, Bilanz zu ziehen. Was lief gut? Was hat nicht so funktioniert, wie erwartet? Wir haben Menschen im Wittelsbacher Land nach ihren persönlichen Höhe- und Tiefpunkte gefragt – sei es im Sport, im Beruf oder in der Musik.

Michael Thalhofer freut sich über den Kreisverkehr

MartinFischer Auf den ersten Blick mag das Jahr 2018 für Martin Fischer, Trainer der Aichacher Frauen-Handballmannschaft, ein Tiefpunkt gewesen sein. Nach einer Saison in der Landesliga kehrten die Aichacherinnen zurück in die Bezirksoberliga. „Der Abstieg war im Mai besiegelt. Er resultierte aus einer relativ schlechten Hinrunde“, resümiert Fischer. In der Rückrunde stand sein Team zwar auf Platz 8. Doch leider gehe die Wertung über die komplette Saison, bedauert er.

Laut Fischer hat sich die Mannschaft auf die aktuelle Saison gut vorbereitet. Sie könne von den Erfahrungen in der Landesliga profitieren. „Aus Niederlagen kann man mehr mitnehmen, als wenn man einen leichten Gegner hat“, sagt er. Derzeit läuft es gut für die Frauen. Zum Jahresende stehen sie auf Platz zwei. Wenn der Aufstieg erneut glücken würde, hätte Fischer nichts dagegen. Die Favoritenrolle habe derzeit aber Schwabmünchen, wie er selbst sagt: „Im Moment müssen wir jedes Spiel positiv angehen, um im Windschatten von Schwabmünchen zu bleiben“. Insgesamt habe das Jahr 2018 also eher Höhe- als Tiefpunkte mit sich gebracht.

MichaelThalhofer Er arbeitet im Bauamt der Stadt Aichach und blickt positiv auf das Jahr 2018 zurück: „Mein Höhepunkt des Jahres war der schnelle Bau der Bahnhofstraße und des Kreisverkehrs auf der Franz-Beck-Straße.“ Besonders das Engagement der Arbeiter und Entscheidungsträger habe ihn beeindruckt. „Die Baumaßnahme wurde erst im Februar beschlossen“, betont er. Zielgerichtet sei jeder an die Arbeit herangegangen, sodass sie Mitte Juli – zwei Wochen früher, als erwartet – fertig wurde.

Für Thalhofer persönlich begann 2018 weniger gut. Zu Beginn des Jahres hatte er sich nach einer Krankheit erst wieder erholt. Doch seitdem geht es ihm gesundheitlich gut.

Nur einen Wermutstropfen muss er verkraften: Ihm lieb gewordene Kollegen sind in den Vorruhestand gegangen. „Das tut mir menschlich leid“, sagt er. Obwohl die dünne Personaldecke im Aichacher Bauamt an seinen und den Nerven seiner Kollegen gezehrt hat, hebt Thalhofer auch hier das Positive hervor: „Jeder arbeitet mit viel Engagement“, um den Personalmangel auszugleichen. Allzu lange müssen sie nicht mehr warten, bis Unterstützung kommt: Ab Februar tritt die Juristin Carola Küspert die Stelle als Baumamtsleiterin an.

Michael Edler blickt mit Paincake auf Deutschlandtour zurück

AndreasMatthes Als Teil des integrativen Musicals „Wolle, Wiwi Wawa“ haben Andreas Matthes, seine Frau Nicole Matthes und Sängerin Janina Schmaus in diesem Jahr überregional Erfolge gefeiert. Kein Wunder, dass ihr Jahresresümee sehr positiv ausfällt. Andreas Matthes kann sein Glück noch immer nicht fassen: „Der Höhepunkt war, als wir mit der Lebenshilfe zusammen in den Charts gewesen sind und unsere CD präsentieren konnten.“

Dem nicht genug: „Den Rock-Pop-Preis gewonnen zu haben und überregional Anerkennung für die eigene Leistung erhalten zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Das vergisst man im Leben nicht.“ Die Ereignisse haben die Aichacher und ihr Team motiviert: „So kann’s weitergehen. Der Sprung, den wir dieses Jahr gemacht haben, war Wahnsinn.“ Obwohl es immer auch Tiefpunkte im Leben gebe, wenn geliebte Menschen sterben, beurteilt Andreas Matthes 2018 sehr positiv und „mehr als erfolgreich“.

MichaelEdler Der Sänger und Gitarrist der Band Paincake blickt auf die erste Deutschlandtournee seiner Band zurück. Mit Kevin Conen und Markus Haberer absolvierte er rund 60 Konzerte. „Die gesamte Tournee wurde im eigenen Tourbus gefahren“, berichtet Edler. Unter anderem machte die Band Station im 850 Kilometer entfernten Wilhelmshaven. Außerdem gastierten Paincake bei den „Augsburger Sommernächten“. Das Jahresabschlusskonzert Ende November im Canada in Obermauerbach war ausverkauft.

Als einzigen Tiefpunkt nennt der Musiker augenzwinkernd die „Heimfahrsonntage“ nach einem Tourneeblock. Auch Radiosender fanden an der Gruppe Gefallen. Für die Single „It’s not a game“ drehten Paincake heuer sogar ein Musikvideo. Zweifelsohne auch das einer der Höhepunkte, so Michael Edler.

