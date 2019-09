vor 23 Min.

Dezente Töne mit magischer Tiefe

Wolfgang Lugmair zeigt seine Bilder im Aichacher Rathaus

Eine leichte Unschärfe ist typisch für die Arbeiten von Wolfgang Lugmair. Sie zieht den Blick des Betrachters an und hält die Malerei gleichzeitig auf Distanz. Eine weitere Gemeinsamkeit seiner Ölbilder: Sie strahlen Ruhe aus, weil sich nichts in den Vordergrund drängt. Seine aktuelle Ausstellung im Aichacher Rathaus trägt den Titel „Großes Wasser, Tiefe Wolken“ und ist bis 14. November zu sehen. Die Vernissage stieß auf eine riesige Resonanz.

Lugmairs Bilder zeigen oft Szenen aus dem Leben: Menschen bei der Arbeit, im Alltag oder in ihrer Umgebung. Als „gefrorene Momente“ bezeichnet der Maler seine Bilder gerne. Sie strahlen Ruhe aus, drängen sich nicht auf, und die Menschen darin wirken eher in Gedanken versunken. Es sind die dezenten Töne, die die Arbeiten des 43-Jährigen, der in Altomünster (Landkreis Dachau) aufwuchs und heute in Berlin lebt, so unverwechselbar machen. Bürgermeister Klaus Habermann formulierte es bei der Ausstellungseröffnung so: „Einfach ganz besondere Bilder – 22 an der Zahl –, die aus dem Leben entspringen und gerade deshalb so ungemein viel Tiefgang vermitteln.“

Lugmair studierte von 1998 bis 2005 an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe bei den Professoren Franz Ackermann, Horst Antes, Helmut Dorner und Corinne Wasmuth. Schon in jungen Jahren bekam er einige Preise und erhielt ein sechsmonatiges Stipendium in Mexiko Stadt sowie das Residenz-Stipendium vom Herrenhaus Edenkoben.

Der Maler ist viel im Ausland unterwegs. Besonders gerne in Südamerika. 2012 bis 2013 unternahm er eine zwölfmonatige Reise durch Mexiko, Costa Rica, Peru, Ecuador und Bolivien. Daran schloss sich ein viermonatiger Aufenthalt in Mexiko Stadt an. In Mexiko verbringt Lugmair gerne viel Zeit. Die spezifischen Eigenheiten, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede dienten ihm als Möglichkeit, die jeweiligen Charakteristika zu entschlüsseln und in seinen Arbeiten neu zu interpretieren, so der Bürgermeister.

Bei der Vernissage zitierte er einen Text von Ingeborg Horn, die bei einer Ausstellung in Edenkoben zu Lugmairs Bildern schrieb: „Mit einem großen Reichtum an Zeit sind seine Figuren ausgestattet – und mit sonst nichts anderem, außer der Kleidung, die sie am Leib tragen. Keine Figur will vor anderen auffallen, keine streicht sich selbst heraus und stellt andere in den Schatten, wirft sich in Positur, um auf Kosten anderer eine gute Figur zu machen.“

Der Maler gehört zum festen Künstlerstamm der Berliner Galerie Kwadrat, hatte schon eine ganze Reihe von Einzel- und Gruppenausstellungen vor allem in Museen und Galerien Berlins. In Aichach stellt Lugmair zum ersten Mal aus. „Wir haben uns gerade um diese Ausstellung sehr bemüht“, sagte Habermann. Sein Rat an die Besucher: „Einfach Zeit nehmen, aufnehmen, wirken lassen.“ (drx)

Die Ausstellung „Großes Wasser, Tiefe Wolken“ ist bis zum 14. November im Aichacher Rathaus am Stadtplatz zu sehen. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 12.30 Uhr, montags und dienstags 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags 13.30 bis 18 Uhr. Die Ausstellung ist auch in der Museumsnacht am Samstag, 12. Oktober, zu sehen.

