vor 33 Min.

Diamantene Hochzeit im Hause Schmidberger

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit konnten Sofie und Anton Schmidberger aus dem Aindlinger Ortsteil Binnenbach feiern. Das Jubelpaar lernte sich vor über 60 Jahren beim Waldfest in Axtbrunn (Gemeinde Petersdorf) kennen. Sofie, eine geborene Weichselbaumer, stammte aus Axtbrunn und musste schon früh, wie damals üblich, als Magd in den landwirtschaftlichen Dienst gehen. Anton wuchs auf dem landwirtschaftlichen Hof in Binnenbach beim Simmlerbaurn mit seinen zwei Brüdern auf.

Geheiratet wurde im Oktober 1959 in der Aindlinger Pfarrkirche St. Martin bei Pfarrer Max Däubler. Dieser sprach damals: „Auch über dieses Brautpaar sollen die Hochzeitsglocken läuten.“ Nach der Heirat übernahmen das junge Paar den Hof in Binnenbach und bewirtschafteten ihn gemeinsam. Sofie war als „Ortsbäuerin“ weithin bekannt und engagierte sich fest in der Binnenbacher Ortsgemeinschaft zusammen mit ihrem Mann. So fand unter beider Regie das Dorffest statt, und aus dessen Erlös und der Spenden der Ansässigen wurde dann auch das Gemeinschaftshaus gebaut.

Aus der Ehe gingen drei Kinder, Maria, Anton und Franz, hervor. Mittlerweile gehören auch fünf Enkel (Thomas, Bettina, Markus, Claudia und Martin) und zwei Urenkel (Elias und Amelie) dazu. Das recht rüstige Jubelpaar feierte seine diamantene Hochzeit mit einem Dankgottesdienst in der Kapelle in Binnenbach und anschließend im Sportheim in Aindling.

Pfarrer Babu ging in seine Ansprache auf die vergangenen 60 gemeinsamen Jahre ein. „Diese waren geprägt von Höhen und Tiefen. Doch als ,Team Familie‘ wurde viel gemeinsam geschaffen. Und nun können sie auf eine erfolgreiche Zeit von 60 Jahren zurückblicken.“ Nach der Predigt segnete er das Jubelpaar. Und anschließend sangen die Enkel mit Partner zur Überraschung der Gäste und dem Jubelpaare gemeinsam das Lied: „Laudate sie“. (brs)

