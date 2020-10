16.10.2020

Die AfD will einen Sitz im Ausschuss – doch vor Gericht blitzt sie ab

Plus Die AfD will einen Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss des Kreistags von Aichach-Friedberg und zieht vor Gericht. Warum das Unterfangen scheitert.

Es bleibt dabei: Im Rechnungsprüfungsausschuss des Kreistags sitzt auch weiterhin kein Mitglied der AfD. Die Fraktion hatte sich an das Verwaltungsgericht Augsburg gewandt, weil sie mit der Besetzung des Ausschusses nicht einverstanden war. Das Gericht hatte den Antrag Ende Juli als unzulässig und unbegründet abgelehnt. Wie ein Sprecher des Gerichts auf Anfrage unserer Redaktion jetzt bestätigte, ist der Beschluss inzwischen rechtskräftig.

Das Gericht hatte den AfD-Antrag unter anderem deswegen abgelehnt, weil die Beschlüsse im Kreistag im Mai zur Besetzung der Ausschüsse und dem zugrunde liegenden Verfahren einstimmig gefallen waren. Nachträglich hatte sich die Fraktion dann an das Verwaltungsgericht gewandt.

Der Ausschuss für die Rechnungsprüfung hat nur sieben Sitze

Der neu gewählte Kreistag ist seit 1. Mai im Amt. Aus seiner Mitte wurden die Fachausschüsse besetzt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat als einziger der acht Ausschüsse des Landkreises nur sieben Mitglieder einschließlich Vorsitz (nicht der Landrat). Der Jugendhilfeausschuss hat acht plus 15 externe, alle anderen Ausschüsse haben zwölf Mitglieder, jeweils zuzüglich Vorsitz (jeweils der Landrat). Das war in den zurückliegenden Amtsperioden so gehandhabt und von allen Fraktionen auch für die kommenden sechs Jahre so beschlossen worden.

Die Sitzverteilung ergibt sich aus der Fraktionsstärke und dem Auszählverfahren Sainte-Laguë/Schepers. In der Wahlperiode 2014 bis 2020 waren die Ausschusssitze nach dem Verfahren Hare-Niemeyer verteilt worden.

Das neue Auszählverfahren Sainte-Laguë/Schepers gilt als gerechter, weil kleinere Fraktionen bei den Sitzen besser berücksichtigt werden. Im neuen Kreistag haben CSU und SPD je einen Ausschusssitz verloren, die Grünen und die neu im Gremium sitzende AfD je einen Sitz gewonnen. Für Rechnungsprüfungs- und Jugendhilfeausschuss gingen die Fraktionen von ÖDP und Unabhängigen eine Ausschussgemeinschaft ein, was ihnen zulasten anderer Fraktionen in beiden Ausschüssen einen gemeinsamen Sitz ermöglichte.

Das sind die Mitglieder des neuen Kreistags 1 / 9 Zurück Vorwärts

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Peter Tomaschko 53.093 Manfred Losinger 41.694 Richard Scharold 36.302 Sissi Veit-Wiedemann 34.660 Stephanie Kopold-Keis 33.348 Tomas Zinnecker 33.049 Josef Dußmann (neu) 32.407 Florian Mayer 31.316 Helmut Beck 30.467 Erich Kerner (neu) 29.607 Reinhard Gürtner 29.559 Michaela Böck 29.472 Erwin Gerstlacher 29.331

CSU (25 Sitze, 2014: 28) Stimmen Thomas Kleist 29.026 Leonhard Büchler 28.819 Markus Winklhofer (neu) 28.376 Thomas Winter 26.442 Reinhard Herb 26.366 Gertrud Hitzler (neu) 26.208 Hans Schweizer 25.671 Josef Schreier 25.474 Stefan Meitinger (neu) 25.030 Gregor Pfundmeir 24.550 Georg Resch (neu)\ 24.414 Markus Waschka (neu) 24.160 Nachrücker: Josef Koppold 24.027

Grüne (9 Sitze, 2014: 5) Stimmen Stefan Lindauer (neu) 18.078 Katrin Müllegger-Steiger 17.465 Petra von Thienen (neu) 13.776 Claudia Eser-Schuberth 13.630 Marion Brülls 13.494 Wolfhard von Thienen (neu) 13.155 Magdalena Federlin 12.799 Wolfgang Rainer Pfeiffer (neu) 12.649 Alfred Seitz (neu) 11.641 Nachrücker: Monika Gebhard 11.599

Freie Wähler (7 Sitze, 2014: 5) Stimmen Erich Nagl 13.230 Marc Sturm 12.267 Rudi Fuchs 12.056 Helmut Lenz 11.781 Peter Erhard 11.737 Johannes Ankner (neu) 11.659 Johannes Hatzold 10.149 Nachrücker: H.-J. Schmuttermair 9871

SPD (7 Sitze, 2014: 11) Stimmen Klaus Habermann 21.370 Roland Eichmann (neu) 17.658 Andreas Santa (neu) 12.766 Silvia Rinderhagen 12.211 Stefan Hummel (neu) 11.825 Hans-Dieter Kandler 10.743 Ulrike Sasse-Feile (neu) 10.090 Nachrücker: Brigitte Neumaier 9734

AfD (5 Sitze, 2014: 0) Stimmen Josef Settele (neu) 19.090 Willibald Mair (neu) 15.903 Paul Traxl (neu) 15.352 Simon Kuchlbauer (neu) 14.837 Heike Themel (neu) 14.795 Nachrücker: Monika Luff 14.714

ÖDP (3 Sitze, 2014: 2) Stimmen Berta Arzberger 7820 Johannes Kreppold (neu) 7233 Maria Posch (neu) 6745 Nachrücker: Peter Schmid 6557

Unabhängige (3 Sitze, 2014: 6) Stimmen Mathias Stößlein (neu) 11.135 Franz Schindele 9378 Martin Echter 8778 Nachrücker: Manfred Graser 8405

FDP (1 Sitz, 2014: 1) Stimmen Karlheinz Faller 7492 Nachrücker: Birgit Geier 5928

Ausschussgemeinschaften kleiner Fraktionen und Gruppierungen sind dem Landratsamt zufolge kommunalrechtlich ausdrücklich zugelassen, ebenso nach der Geschäftsordnung des Kreistags. Die AfD verlor durch die Ausschussgemeinschaft im Rechnungsprüfungsausschuss ihren Sitz und bemängelte, dass eine Ausschussgemeinschaft unzulässig sei.

Auch die AfD stimmte im Mai für diese Verteilung

Das Verfahren und die Auswirkungen waren dem Kreistag im Mai offengelegt und von keinem Mitglied beanstandet worden. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag der AfD gegen die Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses wegen der einstimmigen Beschlüsse und der rechtlichen Zulässigkeit von Ausschussgemeinschaften ab.

AfD-Fraktionschef Josef Settele kündigte im August nach Bekanntwerden des Gerichtsbeschlusses auf Nachfrage unserer Redaktion eine Stellungnahme für die zweite Septemberwoche an. Sie blieb aber aus. Eine erneute Nachfrage unserer Redaktion beim Fraktionschef blieb bis heute unbeantwortet.

