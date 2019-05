vor 23 Min.

Die Aichacher Feuerwehr steht vor einer Zäsur

Bei den Neuwahlen am Dienstag treten beide Kommandanten und drei Vorstandsmitglieder nicht mehr an

Vor einem personellen Umbruch steht die Freiwillige Feuerwehr Aichach: Bei der Jahreshauptversammlung am Dienstag, 7. Mai, müssen die wichtigsten Ämter für die nächsten sechs Jahre neu besetzt werden. Kommandant Michael Sieber hat bereits vor gut einem Jahr angekündigt, dass er nach 18 Jahren im Amt nicht mehr kandidieren wird. Auch Vorsitzender Hannes Ziegler und Kassenwart Hans Wassermann erklärten, dass sie nicht mehr zur Neuwahl antreten (wir berichteten). Wie Hannes Ziegler auf Anfrage berichtet, werden nun auch der Stellvertretende Kommandant Werner Mayer und Schriftführer Thomas Anderl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Jahreshauptversammlung der Aichacher Feuerwehr findet normalerweise im Februar statt. Heuer wurde sie allerdings verschoben. Bürgermeister Klaus Habermann begründet das auf Anfrage mit einem neuen Führungskonzept für die Aichacher Wehr. Das habe man angesichts der Bedeutung der Aichacher Wehr erst gründlich prüfen und mit der Rechtsaufsicht am Landratsamt abklären wollen. Die Aichacher Wehr sei in besonderem Maße gefordert, betont der Bürgermeister. Auch Ziegler sagt, man habe da „nichts übers Knie brechen“ wollen.

Die Feuerwehr Aichach ist eine der größten Feuerwehren im Landkreis. Als Stützpunktfeuerwehr wird sie mit ihren Sonderfahrzeugen wie der Drehleiter zu Einsätzen im ganzen nördlichen Landkreis und darüber hinaus alarmiert. Einsatzleiter ist nach dem Feuerwehrgesetz normalerweise der Kommandant beziehungsweise sein Stellvertreter.

Für Michael Sieber, der seit 29 Jahren bei der Stadt Aichach arbeitet – viele Jahre im Bauhof und nun seit Kurzem im Ordnungsamt – war das kein Problem. Auch nicht für seinen Stellvertreter Werner Mayer, der zugleich als Gerätewart der einzige Hauptamtliche der Feuerwehr ist. Ziegler sagt: „Dass der Kommandant in Aichach arbeitet, das wird vorbei sein.“

Kandidaten für die Nachfolge von Sieber und Mayer stehen nach Auskunft von Ziegler und Habermann bereit. Allerdings arbeiten diese nicht in Aichach und stehen deshalb in der Regel für Einsätze tagsüber nicht zur Verfügung. Wie Wilhelm Rottenkolber von der Finanzverwaltung erläutert, regelt das Feuerwehrgesetz, dass bei Abwesenheit beider Kommandanten der ranghöchste Feuerwehrmann die Einsatzleitung übernimmt. Das neue Führungskonzept sehe für diesen Fall nun mehrere „Brandmeister vom Dienst“ vor, die sich abwechseln. Gewählt werden die Kommandanten von den Feuerwehrdienst leistenden Mitgliedern in geheimer Wahl.

Bürgermeister Habermann bedauert, dass Sieber aufhört. Er habe seine Aufgaben „immer zuverlässig, immer souverän“ gemeistert. Michael Sieber selbst sagt, für die Feuerwehr habe er mit „Herzblut“ gearbeitet. Doch nach 18 Jahren sei es auch mal genug. Die Einsatztätigkeit mache gerade mal 20 Prozent seiner Arbeit aus. Er erinnert unter anderem an die Erneuerung der Fahrzeuge in den Ortsteilen, die neuen Schutzanzüge für alle Aktiven und das neue Feuerwehrhaus in Aichach. „Miteinander haben wir sehr viel erreicht“, sagt er.

Am Dienstag, 7. Mai, wird Michael Sieber seinen letzten Bericht als Kommandant erstatten. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Waldgasthof Burghof in Oberwittelsbach. (bac)

Themen Folgen