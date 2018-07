17:00 Uhr

Die Aichacher Pusteblume wird fünf

Die Kinderkrippe feiert mit vielen Gästen ihren Geburtstag. Es wird gesungen und gekegelt.

„Wir sind ein starkes Team, da wollen alle Kinder hin“, sangen die Kinder und das Team der Kinderkrippe Pusteblume in Aichach. Das Lied war der Auftakt für das Fest zum fünften Geburtstag der Einrichtung.

Gesanglich und auf der Gitarre begleitet von Kinderkrippenleiterin Annette Schlüter, beschrieb das Krippenteam, was sich in der Einrichtung in den vergangenen fünf Jahren alles bewegt hat. Annette Schlüter freute sich, dass neben dem Dritten Bürgermeister Karl-Heinz Schindler auch Kindergartenreferentin Dorothea Krammer und Kolleginnen aus anderen Einrichtungen sowie eine Vielzahl von Müttern, Vätern und Großeltern der Kinder zur Geburtstagsfeier gekommen sind. Mit einem positiven Rückblick verdeutlichte Annette Schlüter, dass ihr Team mit großen Engagement die Kinderkrippe Pusteblume aufgebaut hat.

Dritter Bürgermeister Karl-Heinz Schindler gratulierte dem Team der Kinderkrippe für die Arbeit, die sie in den vergangenen fünf Jahren geleistet haben. Besonders dankte er den Eltern, die ihr Vertrauen in die Kinderkrippe setzen.

Für Kurzweil sorgte ein vom Elternbeirat zusammengestelltes Unterhaltungsprogramm für Klein und Groß. Wer wollte, konnte kegeln, auf einem großen Bogen Papier malen oder sich schminken lassen. Zur Stärkung der Eltern und der kleinen Akteure gab es verschiedene Speisen und Getränke. (ech)

