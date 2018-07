vor 38 Min.

Die Aichacher Wiesn ist eröffnet

40 Vereine und 800 Menschen beteiligen sich am Einzug in Aichach. Gut eine Woche lang wird jetzt auf dem Volksfestplatz gefeiert. Das ist am Wochenende geboten.

Von Erich Echter

Das Aichacher Volksfest ist eröffnet. Bürgermeister Klaus Habermann zapfte am Freitagabend mit sechs Schlägen im Festzelt das erste Fass Festbier an. Mit dem Auftakt und der Resonanz von Besuchern und Vereinen dürfte Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz zufrieden sein. Gut 800 Teilnehmer von 40 Vereinen waren es, die vom Stadtplatz zum Festplatz marschierten. Angeführt wurde der Festzug von der Aichacher Stadtkapelle.

Zuvor hatten am Alten Rathaus am Stadtplatz die Stadtkapelle Aichach und die Sielenbacher Blasmusik ein Standkonzert mit zünftigen bayerischen Märschen gegeben. Am Schankwagen der Brauerei Kühbach herrschte reger Betrieb. Dort bekamen die Teilnehmer des Festzugs schon eine Probe des Festbiers.

Der bunte Zug – die Teilnehmer kamen mit Fahnen, in Tracht oder Uniform – war erneut eine Augenweide. Johann Reithmeier, Vorsitzender des Aichacher Krieger- und Soldatenvereins, stellte die teilnehmenden Vereine vor und führte den Zug an. Das Gespann von Hans Mayerhofer aus dem Kühbacher Ortsteil Unterschönbach zog den geschmückten Festwagen der Brauerei Kühbach. Im Zug marschierten unter anderem die Schützenkönige mit ihren Ketten mit, die Schausteller sowie die Kellner und Kellnerinnen. Neben Bürgermeister Klaus Habermann und einigen Stadträten waren Stadtpfarrer Herbert Gugler und Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko beim Auftakt dabei.

Im Festzelt stieß Habermann nach dem Anstich mit den Wirtsleuten Angelika und Reiner Kempter sowie der Familie von Beck-Peccoz aus Kühbach auf einen guten Festverlauf an. Er wünschte dem Festwirt, den Wirtsleuten und allen Festbesuchern „zehn fröhliche Tage“. Im Zelt spielten d’Holzheimer auf.

Aichacher Wiesn: Das ist das Programm am Wochenende

Samstag, 14. Juli

Ab 11.30 Uhr Mittagstisch, 15 Uhr Siegerehrung des BCA-Stockschützenturniers, 17 Uhr Stadtkapelle Aichach, 18 Uhr Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht, 22 Uhr Feuerwerk

Sonntag, 15. Juli

10.30 Uhr Festmesse mit Stadtpfarrer Herbert Gugler und der Blaskapelle Sielenbach, anschließend Frühschoppen mit den Ziacheinern

