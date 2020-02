Die Aleppo-Seife kommt aus Affing

Plus Seit Januar betreibt Fadi Aslan aus Syrien einen Naturkosmetikladen in Affing. Hier produziert der Bürgerkriegsflüchtling nicht nur Seifen.

Es läuft gut für den aus Syrien stammenden Geschäftsmann Fadi Aslan. Nach Zwischenstationen in Motzenhofen und Hollenbach hat der 42-jährige studierte Chemiker seit Jahresbeginn ein Geschäft für Naturseifen und Naturkosmetik in Affing eröffnet. In den Räumen einer ehemaligen Metzgerei an der Neuburger Straße befindet sich neben den Lagerräumen auch die Produktion für seine Aleppo-Seifen.

Das Seifenrezept hat er aus Aleppo mitgebracht

Nour (links) und Fadi Aslan präsentierten ihre Aleppo-Seifen 2018 noch auf dem Wohnzimmertisch. Inzwischen ist der gelernte Chemiker größer in die Produktion eingestiegen. Bild: Vicky Jeanty (Archiv)





Fadi Aslan kam mit seiner Frau und dem kleinen Sohn 2015 nach Deutschland. Wie so viele andere Menschen war er vor Krieg und Verfolgung aus seinem Heimatland geflüchtet In der nordsyrischen Stadt Aleppo hatte er ein Unternehmen geleitet, in dem die Aleppo-Seifen gemäß einer uralten Tradition hergestellt wurden. Nach drei Jahren in Deutschland hatte er es geschafft: In zunächst sehr bescheidener Form begann er in einem angemieteten Raum im Affinger Ortsteil Bergen mit der ersten Produktion der ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen bestehenden Aleppo-Seifen. Die Vermarktung lief von Anfang an gut. Verkauft und verpackt wurde zunächst in der Wohnung der Aslans in Hollenbach. Dann richteten sie eine kleine Verkaufsstelle im ehemaligen Hofladen von Sofie Ziegler im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen ein.

Der neue Standort in Affing ist nun praktischer und größer. Verkauf und Produktion der Solo Naturkosmetik sind dort an einem Ort gebündelt. In Motzenhofen wird die Ware verpackt und gegebenenfalls verschickt. Der Laden dort mit dem Postshop bleibt ebenfalls geöffnet.

Fadi Aslan kommt mit der Produktion kaum nach

Das erspart Fadi Aslan viel Zeit – und Zeit hat er ohnehin nie genug. Als Allein-Unternehmer kommt er mit der Produktion kaum nach. Er erweitert ständig sein Sortiment und möchte bis auf 20 Produkte aufstocken. Besonders begehrt sind ihm zufolge die Aleppo-Natur-, Dusch-, Hand-und Haarseifen. Relativ neu im Sortiment sind Deos, eine Haarspülung, eine Körperlotion, Reinigungsmittel und Waschpulver. Zurzeit arbeitet er an einer Peeling-Creme mit Heilerde. „20 verschiedene Produkte haben wir auch in meinem Betrieb in Aleppo hergestellt“, sagt Aslan. Aufgrund der nach wie vor völlig kaputten Infrastruktur liegt sein Unternehmen in seiner Heimatstadt seit Kriegsbeginn brach. Eine Wiederinbetriebnahme bleibt ungewiss.

Fadi Aslan will die Seife wieder in Aleppo produzieren

Seinen Wunsch und seine Träume gibt er dennoch nicht auf. Sobald es die politische Lage in Syrien erlaube, wolle er die Seifen und die Naturkosmetika wieder in Aleppo herstellen lassen, betont Aslan. Die Produktionskosten seien niedrig, zudem würde er Arbeitsplätze in dem vom Krieg gebeutelten Land schaffen. Gleichzeitig möchte er ein Lehrlingsheim ins Leben rufen, in dem junge Leute eine Ausbildung machen könnten. „Lernen und arbeiten, so wie die Ausbildung hier in Deutschland läuft. Das ist sehr gut“, sagt Aslan.

Bis dahin steht er im Laden, am Rührkessel oder an der Schneidemaschine in seinem „Labor“. Er hatte auch einen Stand auf dem Aichacher Christkindlmarkt und auf dem Affinger Weihnachtsmarkt und war ständig ausverkauft. Aslans Produkte gibt es auch im Aichacher Weltladen und in bestimmten Bio-und Hofläden zu kaufen. Dass er bei all seinen Produkten auf natürliche Rohstoffe ohne jegliche Zusatzstoffe setzt, umweltfreundlich verpackt und eine Nachfüllvariante anbietet, stößt auf große Resonanz bei den Kunden. Wie lange es wohl noch dauere, bis er die Produktion nicht mehr allein bewältigen könne? Aslan lacht und sagt: „Ja, darüber denke ich schon länger nach. Irgendwann, bestimmt.“