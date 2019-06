vor 21 Min.

Die „Anderswelt“ auf Schloss Scherneck

Vom 8. bis 10. Juni finden dort die Historischen Tage mit buntem Programm statt

Das Pfingstwochenende auf Schloss Scherneck verspricht ein farbenprächtiges Mittelalter-Spektakulum. Die jakobitischen Highlander, die Rotröcke der Krone und viele weitere Lagergruppen werden ihre Zelte mit Kind und Kegel aufbauen, um die Besucher vom 8. bis 10. Juni in die „Anderswelt“ zu führen.

Die Historischen Tage bieten ein buntes Programm. Ritter und edle Damen, Tänzer und Märchenerzähler gastieren laut Mitteilung in ihren mittelalterlichen Zelten. Sina präsentiert einen modernen Säbel-Fantasy-Tanz.

Während sich die Kleinen beim Kinderritterturnier, Ponyreiten, Armbrustschießen oder auf dem Karussell amüsieren können, gibt es für die großen Besucher an den Ständen des weit angereisten Händlervolkes viel zu entdecken.

Von handgefertigtem Schmuck, gravierten Hörnern und Fellen bis hin zu Dekorationen aus Hufeisen, Leder- und Holzartikeln reicht die Palette.

In der historischen Baderei können Besucher Erholung finden. Eine elfköpfige Feuershow der Flammengilde lässt den Schlosspark nach Einbruch der Dunkelheit am Pfingstsonntag hell erleuchten.

Autorin Monika Pfundmeier hält in der normalerweise nicht zugänglichen höfischen Kapelle am Pfingstmontag exklusiv mit der Tanz- und Musikgruppe Tandaradey dreimal eine Lesung aus ihren prämierten Büchern „Blutföhre“ und „Löwenblut“ ab.

Neu ist in diesem Jahr die Band Saitenstreich aus Freiburg, die am Pfingstsonntag und Pfingstmontag für Stimmung sorgen will.

Etwas ruhiger geht es dagegen bei den Reptilien und den Greifvögeln zu, die die Gäste hautnah bestaunen können. Besucher dürfen ihren Favoriten mit einem Falknerhandschuh auf den Arm nehmen, egal ob es sich um Falke, Eule oder Adler handelt. Pferde stellen bei einem Ritterturnier ihr Können unter Beweis.

Geöffnet sind die Historischen Tage am Samstag, 8. Juni, Pfingstsonntag, 9. Juni jeweils von 11 bis 24 Uhr sowie am Pfingstmontag von 10 bis 20 Uhr. (AN)

Informationen und das Programm im Internet unter

historischer-markt-scherneck.de

