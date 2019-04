Die Bilanz von Klaus Metzger stimmt

Der Landrat will weitermachen. Das ist keine Überraschung.

Klaus Metzger will Landrat bleiben – eine Überraschung ist das nun wirklich nicht. Eigentlich jeder im Wittelsbacher Land ist davon ausgegangen. Der 55-Jährige sitzt souverän im Sattel, das Amt scheint ihm wie auf den Leib geschneidert. Er ist sachorientiert und pragmatisch, er kann sehr gut auf Menschen zugehen.

Die Arbeitsatmosphäre im Kreistag ist entkrampft und zielorientiert, auch weil der CSU-Mann das Gegenteil von einem Parteibuch-Politiker ist. Er macht Entscheidungen transparent und hat auch kein Problem damit offenzulegen, wie er für seine Arbeit bezahlt wird.

Das alles hat er so in seinem Wahlkampf angekündigt. Dennoch hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass sich ein Quereinsteiger in so kurzer Zeit in so viele verschiedene lokalpolitische Themen, Vorgeschichten, Strukturen und Aufgaben einarbeiten kann. Möglich ist das aber auch nur durch seinen hohen persönlichen Einsatz und durch breite Unterstützung im Landratsamt. Da hat er für eine deutliche Klimaverbesserung gesorgt, was sich auszahlt.

Zuletzt wirkte der Landrat ungewohnt angespannt und wer seine Arbeits-Chroniken verfolgt, kann das auch zwischen den Zeilen herauslesen. Das Thema Geburtshilfe hat spürbar an seinen Nerven gezerrt. An seiner Bilanz gibt es aber wenig zu kritteln.

