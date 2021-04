Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg sinkt deutlich

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Mittwoch deutlich gesunken. Sie liegt nun bei 160,4. Wo das Wittelsbacher Land damit im Vergleich steht.

Der Trend sinkender Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg setzt sich fort. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 160,4 - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vortag (205,7). Damit gehen die Zahlen am dritten Tag infolge nach unten.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt jetzt unter dem Bayern-Durchschnitt

Das Wittelsbacher Land liegt nun auch wieder unter dem bayerischen und deutschen Schnitt: Für den Freistaat meldete das RKI 163 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, für Deutschland 161.

Zehn Corona-Patienten liegen im Aichacher Krankenhaus

Die Lage am Aichacher Krankenhaus ist nahezu unverändert. Wie am Vortag mussten dort Mittwochmorgen zehn Corona-Patienten stationär behandelt werden, vier davon liegen beatmet auf der Intensivstation. Hinzu kommt ein Verdachtsfall in Aichach. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es laut Landratsamt derzeit weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

