vor 39 Min.

Die Corona-Teststation in Aichach ist fertig

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis ist inzwischen auf 90 gestiegen. Am Samstag geht die Teststation auf dem Verkehrsübungsplatz in Aichach in Betrieb.

Von Carmen Jung

Es ist schon alles vorbereitet, am Samstag geht die Corona-Teststation auf dem Verkehrsübungsplatz in Aichach-Nord in Betrieb. Selbst wenn der erste Tag noch als Probebetrieb ausgewiesen ist, werden bereits 15 mögliche Corona-Patienten getestet. Die Station ist vorerst ausschließlich für Angehörige systemrelevanter Berufe geplant. Krankenschwestern oder Pfleger zum Beispiel sollen schnellstmöglich Gewissheit haben, ob sie infiziert sind oder nicht. Innerhalb eines Tages sollen ihre Testergebnisse vorliegen. Dann können sie im besten Fall auch gleich wieder in die Arbeit gehen und fehlen nicht dort, wo sie so dringend gebraucht werden.

Drei von sieben Patienten liegen in Aichach auf der Intensivstation

Dr. Friedrich Pürner und Landrat Klaus Metzger stellten vor Medienvertretern die Abläufe in der Teststation vor. Dass sie gebraucht wird, wird immer deutlicher. Die Zahl der nachgewiesen Infizierten im Landkreis ist bis Freitag auf 90 Personen gestiegen. Nach wie vor befinden sich sieben Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus. Drei von ihnen liegen inzwischen auf der Intensivstation. Nicht, weil sie mit dem Leben kämpfen würden, sondern zur Beobachtung.

Hier erfahren Sie, unter welchen Voraussetzungen die Teststation genutzt werden kann: Corona: Polizei meldet erste Verstöße im Landkreis

Lesen Sie auch:

Themen folgen