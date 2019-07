19.07.2019

Die Eltern haben Angst vor der Schule

Viele Eltern lassen auch im Landkreis Aichach-Friedberg ihre Kinder noch lieber ein Jahr länger im Kindergarten. Wovor haben sie Angst?

Von Evelin Grauer





Das ist eine gute Entscheidung: Eltern können seit diesem Jahr allein und unkompliziert darüber entscheiden, ob ihre Kinder eingeschult werden. Das gilt für Kinder, die kurz vor dem Schulstart sechs Jahre alt werden oder noch fünf sind.

Allerdings scheint manchen Eltern bei dieser Entscheidung der Mut gefehlt zu haben. 50 Prozent der betroffenen Kinder im Wittelsbacher Land bleiben ein Jahr länger im Kindergarten. Damit liegt der Landkreis über dem bayernweiten Schnitt von 44 Prozent.

Etlichen Kindern tut ein Jahr länger im Kindergarten gut

Sicherlich gibt es unter den Landkreiskindern etliche, denen ein weiteres Jahr im Kindergarten tatsächlich guttut. Es gibt bestimmt aber auch einige, die den Anforderungen der ersten Klasse durchaus bereits gewachsen wären. Sie könnten jetzt im Kindergarten unterfordert sein und unnötig in ihrem Lerndrang gestoppt werden.

Viele Eltern fürchten den Leistungsdruck, der spätestens ab der dritten Klasse auf die Grundschüler zukommen soll. Die Anforderungen an die Kinder sind im Vergleich zur Schulzeit der Eltern sicherlich weiter gestiegen. Allerdings stellt sich die alte Frage, ob die Eltern den Druck auf sich und ihre Kinder nicht selbst erhöhen. Natürlich macht es keinen Spaß, in der Grundschule dauerhaft schlechte Noten zu schreiben. Aber in einer Zeit, in der Handwerker, Erzieher und Pfleger händeringend gesucht werden, sollte die Vorgabe, dass das Kind aufs Gymnasium muss, der Vergangenheit angehören.

Es wäre besser, Kindern mehr Vorfreude auf die Schule zu vermitteln

Fällt dieses eifrige Ziel weg, schwindet vermutlich auch die Angst der Eltern, das Kind könnte in der Grundschule versagen. Statt Furcht wäre es besser, mehr Vorfreude auf die Schule zu vermitteln. Schließlich kann das Lernen und damit das Erschließen neuer Welten richtig viel Spaß machen.

