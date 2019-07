00:33 Uhr

„Die Eule“ bekommt ein neues Profil

Volkshochschule Aichach-Friedberg richtet sich für die Zukunft aus. Ein großes Problem ist mittlerweile die Raumsuche für Kurse. Was der Verband vorantreibt

Von Gerlinde Drexler

Mit rund 21000 Teilnehmern pro Jahr und 2000 Angeboten ist die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis die viertgrößte in Schwaben. Bei der Mitgliederversammlung gestern teilte Leiterin Susanne Gribl mit, dass sie an einigen Stellschrauben drehen will. Unter anderem wird die neue „Eule“ anders aufgebaut sein. Woran die neue Leiterin ebenfalls arbeitet, ist die strategische Ausrichtung der Vhs. „Wir brauchen ein Profil“, erklärte die Vhs-Leiterin.

Davon, wie das aussehen kann, hat Gribl bereits eine Vorstellung: „Ich sehe unser Profil im Transportieren von Informationen.“ Dazu will sie Kooperationen, die zum Beispiel mit der Fachstelle für Klimaschutz, dem Jugendamt oder der Freiwilligenagentur am Landratsamt bestehen, noch weiter vertiefen. Gribl zu den Mitgliedern: „Wir transportieren ihr Anliegen auch in andere Zielgruppen, erreichen noch mehr Menschen, als sie allein.“

Rund 21000 Teilnehmer sind in der Statistik bei knapp 1900 Angeboten für 2018 aufgeführt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein leichter Rückgang um fünf Prozent bei den Teilnehmern. „Obwohl 2018 sieben Veranstaltungen mehr durchgeführt worden sind.“ Das entspricht einer Tendenz, die Gribl feststellte: „Die Kurse haben weniger Teilnehmer, dafür nimmt die Zahl der Veranstaltungen zu, besonders im Vortragsbereich.“ Im Gesundheitsbereich sei die Vhs „sehr sehr stark“, sagte Gribl. Im Sprachbereich würde sie sich mehr Angebote wünschen. Integrations- und Alphakurse laufen weiterhin, die Tendenz ist hier aber eher rückläufig. Die Vhs startete mit vier Kursen, heuer sind es zwei.

Als „ein großes Problem“ bezeichnete die Leiterin die Raumsuche. Wobei das nicht an den Kommunen liegt. Von hier bekomme sie überall Unterstützung, betonte Gribl. „Jeder Bürgermeister hat ein offenes Ohr für uns.“ Für einige Kommunen sei es teilweise schwierig, Räume zur Verfügung zu stellen. Aber auch die Teilnehmer werden anspruchsvoller. „Sie nehmen nicht jeden Raum an“, so Gribl.

Woran sie arbeiten will, sind die Kursgebühren. „Manche Angebote sind viel zu günstig, andere viel zu teuer.“ Sie wünscht sich hier mehr Ausgewogenheit. Verändern will sie auch den Auftritt der Vhs. Ein Schritt ist eine Umstrukturierung des Programmheftes „Eule“. Die wird künftig nicht mehr nach Veranstaltungsorten, sondern nach Fachbereichen sortiert sein. Gribl verspricht sich davon für die Teilnehmer mehr Überblick über die Kursangebote. Vom Volkshochschulverband vorangetrieben wird eine Professionalisierung. Wird Fachpersonal eingestellt, gibt es Zuschüsse. Die neue Teilzeitstelle in der Verwaltung wird mit einer hauptpädagogischen Mitarbeiterin, einer Akademikerin, besetzt. Ein Ausschluss vom Verband droht dagegen Volkshochschulen, die bis 2020 nicht zertifiziert sind. Die Vhs im Kreis wurde 2018 zertifiziert.

Themen Folgen