vor 53 Min.

Die Flamme für die Osterkerzen kommt aus einem Kugelgrill

Vor leeren Kirchenbänken zelebrierte Pfarrer Werner Ehnle in Thierhauptens ehemaliger Klosterkirche St. Peter und Paul am Samstag das diesjährige Hochamt der Osternacht.

Segnung vor der gemeinsamen Osternachtfeier für die Pfarreien Baar, Neukirchen und Thierhaupten in der leeren Klosterkirche

Die Corona-Pandemie hat am Osterwochenende in Thierhaupten zu einem Novum geführt: Aufgrund der Aussperrung der Öffentlichkeit von jeglicher Art von Gottesdiensten wurden bereits am Samstagabend im Kreuzgarten des ehemaligen Benediktinerklosters in Thierhaupten die Osterkerzen der Pfarrgemeinden Baar, Neukirchen und Thierhaupten gesegnet. Anschließend wurde dann in der ehemaligen Klosterkirche die Osternacht gefeiert.

Vor dem Gottesdienst segnete Pfarrer Werner Ehnle neben der Osterkerze von St. Peter und Paul in Thierhaupten zusätzlich auch die Kerzen der eigenständigen Pfarrgemeinden St. Vitus in Neukirchen und St. Laurentius in Baar, die der Geistliche ebenso seelsorgerisch betreut.

Entzündet wurden die Kerzen dieses Mal nicht durch ein von der Feuerwehr zur Verfügung gestelltes Osterfeuer vor dem Kriegerdenkmal in Thierhaupten, sondern durch ein Feuer aus einem kleinen privaten Kugelgrill. Der in den Sommermonaten öffentlich zugängliche Kreuzgarten bot dabei ein ganz besonderes Flair, wo zu jederzeit auch der gewünschte und geforderte Abstand zu den Beteiligten aus den drei Pfarrgemeinden gewahrt werden konnte.

Mit den entzündeten Osterkerzen zog Pfarrer Werner Ehnle in das dunkle Gotteshaus ein und eröffnete mit dem Ruf „Christus, das Licht“ das feierliche Hochamt der Osternacht. (bra)

