Die Gemeinde Todtenweis hält ihren Sparkurs ein

Plus In den nächsten Jahren zeichnet sich eine verbesserte Situation bei den Einnahmen von Todtenweis ab. Was passiert mit den Wohncontainern im Ortsteil Sand?

Von Johann Eibl

Der Bürgermeister von Todtenweis fand deutliche Worte: „Unser Haushalt ist sehr auf Kante genäht“, räumte Konrad Carl ein, nachdem der Gemeinderat von Todtenweis in seiner Sitzung den Etat für das Jahr 2020 einstimmig verabschiedet hatte. In ähnlicher Weise äußerte sich auch Georgia von Kobyletzki; die Kämmerin hatte die Grundzüge des umfangreichen Werks erläutert, in ihrem schriftlichen Bericht eine „strikte Ausgabendisziplin“ gefordert und gleichzeitig „die Ausnutzung aller damit verbundenen Einnahmemöglichkeiten“ angemahnt.

In den Jahren 2015 bis 2017 waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich nach oben gegangen; davon kann nun keine Rede mehr sein. Vielmehr geht die Entwicklung in die andere Richtung. 2020 seien in dem Bereich nur noch 170.000 Euro zu erwarten. Dabei ist keineswegs abzusehen, inwieweit sich die Coronakrise auf die Finanzen der Kommune auswirken wird. Im Haushalt ist kurioserweise eine negative Gewerbesteuerumlage von 87.000 Euro vorgesehen. Bezeichnend ist, dass eine Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt stattfindet und nicht wie üblich in umgekehrte Richtung. Knapp 400.000 Euro sind hier eingeplant. Todtenweis geht zuversichtlich für die kommenden Jahre Für die kommenden Jahre verbreitet von Kobyletzki eine gewisse Zuversicht. Aus dem Verkauf der Gewerbeflächen könne man in diesem Jahr über 1,4 Millionen Euro erlösen. Es sei mit einer verbesserten Einnahmesituation zu rechnen. Zahlen aus dem Haushalt 2020 1 / 10 Zurück Vorwärts Verwaltungshaushalt 3,2 Millionen Euro

Vermögenshaushalt 2,4 Millionen Euro

Wichtige Einnahmen Einkommenssteuer 1,04 Millionen Euro, Grund- und Gewerbesteuer 372000 Euro, Zuweisungen/Zuschüsse 595.000 Euro, Benutzungsgebühren 425.000 Euro, Verkauf von Grundstücken 830.000 Euro

Wichtige Ausgaben Baumaßnahmen 1,25 Millionen Euro, Verbandsumlagen 833.000 Euro, Kreisumlage 731.000 Euro, Verwaltungs- und Betriebsaufwand 634.000 Euro, Zuschüsse an Kita 508.000 Euro sowie Personalkosten 294.000 Euro

Zuführung zum Verwaltungshaushalt 397.000 Euro

Kreditaufnahme keine

Rücklage Ende 2019 312.000 Euro

Entnahme aus Rücklage 159.000 Euro

Schulden Ende 2019 2,2 Millionen Euro (pro Kopf 1568 Euro), Schulden Ende 2020 1,9 Millionen Euro (pro Kopf 1389 Euro)

Tilgung 247.000 Euro

Die Wohncontainer in Sand sorgen seit Jahren für Gesprächsstoff, eine Lösung deutet sich nach wie vor nicht an. Als sehr komplex und umfangreich stufte Bauamtsleiterin Beate Pußl die Angelegenheit ein und sagte: „Durach hat das Händchen, gewisse Dinge zu verzögern.“ Thomas Eberle schlug ebenfalls deutliche Worte an: „Das ist eine Farce, ein Witz. Eine ganze Siedlung in der Wiese. Ich bin fassungslos über so was.“ Peter Haberl ergänzte: „Das Grundstück ist in Privatbesitz, ich finde das unmöglich.“ Die Firma Durach hatte auf eine Verschärfung im Lebensmittelrecht hingewiesen und erklärt, man werde nach einem alternativen Standort suchen. Der Gemeinderat forderte das Landratsamt auf, eine Entscheidung herbeizuführen, „um rechtmäßige Zustände zu schaffen“. Michael Hofberger verlangte, dazu müsse man eine Frist setzen. Lesen Sie dazu auch: Abschied mit Abstand im Gemeinderat

