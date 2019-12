31.12.2019

Die Haare fallen für eine gute Sache

Zur Typisierungsaktion im Axtbrunner Schützenheim kommen rund 300 Besucher

Von Josef Mörtl

Mit so vielen Besuchern hatten Verena und Andrea Braunmüller aus dem Petersdorfer Ortsteil Schönleiten am Sonntagnachmittag wahrlich nicht gerechnet. Sie hatten dazu aufgerufen, sich im Axtbrunner Schützenheim typisieren zu lassen. Und es kamen in den drei Stunden bei schönstem Wanderwetter viele aus der Umgebung, um bei der guten Sache mitzumachen.

Verena spendete dabei auch ihre 37 Zentimeter langen Haare. Die abgeschnittenen Zöpfe werden nun per Post nach Wien geschickt zum Verein Die Haarspender. Der wurde 2006 gegründet. Die Haarspenden werden ausschließlich zur Herstellung von Kinderechthaarperücken verwendet. Eine solche Echthaarperücke kostet zwischen 1500 und 3000 Euro. Geld, das gut angelegt ist. Das Motto heißt: „Du hast schöne Haare, die wachsen wie Unkraut. Dann lasse sie zwei Jahre stehen und mache ein Kind glücklich.“

Verenas Mutter Andrea will ebenfalls Haare spenden – sie ist am 4. Januar an der Reihe. Ihre Haare waren bisher nicht geschnitten worden und gehen nach Velen in Westfalen. Dort stellt Rieswiek und Partner Echthaarperücken her und spendet gleichzeitig das Geld der Haare an eine Hilfsorganisation. Je hochwertiger die Haare sind, desto mehr spendet die dortige Hilfsorganisation. Geschnitten wurden Verenas Haare von Martina Scheel aus Axtbrunn.

Verena und Andrea Braunmüller finden es echt schade, dass sich ein Familienmitglied oder naher Angehöriger oft erst registrieren lässt, wenn ein naher Verwandter an Blutkrebs erkrankt. „Wir sind vielleicht alle einmal auf fremde Hilfe angewiesen“, sagen sie. Verena fügte hinzu: „Meiner Erfahrung nach ist die Spende nicht schlimm, denn bis auf Kreislaufprobleme und ein muskelartiges Ziehen am Rücken traten keinerlei Beschwerden auf. Und das ist es in jedem Fall wert, wenn man damit die Chance auf ein neues Leben schenken kann.“ Sie findet: Für eine Typisierung sollte man keine Zeit vergehen lassen, denn irgendwo wartet sicher dein genetischer Zwilling auf Hilfe.

Mit so einem Besucherandrang hatten die beiden samt ihrer Familie nicht gerechnet. Fast im Schichtbetrieb kamen die Leute nach Axtbrunn und ließen sich typisieren. Es war ein munteres Kommen und Gehen. Im Dauereinsatz war auch Helmut Braunmüller, das Familienoberhaupt. Er war für die Getränke zuständig. Gekommen war auch Brigitte Lehenberger von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS, die am frühen Nachmittag zusammen mit Verena Braunmüller die Aktion eröffnet hatte.

Verena sagte über ihre Knochenmarkspende, sie würde es sofort wieder tun. Aufgrund der Aussicht, einem kranken Menschen helfen zu können, schmerzte keinen der Unkostenbeitrag von 35 Euro für die Bearbeitung.

