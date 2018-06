30.06.2018

Die Jobmaschine brummt weiter

Quote sinkt im Juni gegenüber Vorjahresmonat noch mal um 0,1 Prozentpunkte

Asyl-Krise, Brexit, Zölle auf Autos, Trump-Drohungen, Diesel-Skandal – die Welt ist im Umbruch, und von außen kommen viele schlechte Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Doch den Arbeitsmarkt in der Region und insbesondere im Wittelsbacher Land scheint das nicht zu beeindrucken. Im Gegenteil: Die Arbeitslosenquote im Kreis ist im Juni weiter gesunken. Im Vergleich zum Mai ist die Verbesserung zwar marginal: Nur drei Menschen waren es weniger als im Mai – insgesamt 1443 Landkreisbürger. Wichtiger ist aber der Blick auf den Vorjahresmonat: Damals waren 1515 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,1 Prozentpunkte auf 1,9 gesunken – das bedeutet längst Vollbeschäftigung.

Kein Wunder, dass Elsa Koller-Knedlik, Chefin der Agentur für Arbeit Augsburg, und Gottfried Denkel, Geschäftsführer des Aichacher Jobcenters, gestern bei der Vorstellung der Zahlen mehr als nur zufrieden waren. Für Koller-Knedlik sind einige Veränderungen in ihrem Zuständigkeitsbereich sogar eine „kleine Sensation“. Da wäre der Sprung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Stadt und den beiden Umlandkreisen über die 250000er-Hürde auf jetzt 256000 Menschen. Zum Vergleich: Im Krisenjahr 2008 waren es noch 212000 Beschäftigte. Mit Blick auf schwierige Jahre, insbesondere in Augsburg, nach massiven Stellenstreichungen sei das eine „sehr schöne Entwicklung“. Deutlich werde an den Zahlen, dass es insbesondere von EU-Ausländern so gut wie keinen Zuzug in Sozialsysteme gebe. Vor allem bei Rumänen gebe es einen „Zuzug in die Beschäftigung“, berichtete die Agenturchefin.

Bei Flüchtlingen dauere es dagegen deutlich länger, bis sie am Arbeitsmarkt Fuß fassen. Das spürt Denkel in seinem Zuständigkeitsbereich. Menschen mit Anerkennung, aber ohne Job, schlagen jetzt als Hartz-IV-Empfänger beim Jobcenter auf. Darum ist dieser Arbeitslosenanteil in der Gesamtstatistik auch gestiegen. Koller-Knedlik und Denkel sind dennoch zuversichtlich: Noch nie sei die Chance so gut gewesen, eine Anstellung zu bekommen wie heute, und die Arbeitgeber seien flexibler geworden, beobachtet die Agenturchefin: „Die suchen nicht mehr nur Olympiasieger. Die nehmen jetzt auch zweite und dritte Sieger.“ (cli) "Lokalteil Augsburg S. 30

