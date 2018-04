00:34 Uhr

Die Kriener gurrt und ist beleidigt

Schauspielerin Ulrike Kriener schlüpft bei einer Lesung im Pfarrheim Aindling in die jeweilige Rolle

Von Martin Golling

Angenehme, sehr wandlungsfähige Stimme, passende Gesten – Ulrike Kriener wusste zu überzeugen bei ihrer Lesung im Pfarrheim Aindling. Den Welttag des Buches wollten die Büchereien Rehling und Aindling nicht ohne Event verstreichen lassen. Als die Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz kurzfristig absagen musste – sie wollte Geschichten aus der Moritat von Frank Wedekind „Ich habe meine Tante geschlachtet“ vorlesen –, war Ulrike Kriener eingesprungen mit ihrem Programm „…und wenn es Liebe wär’?“. „Was für ein Zufall, dass wir heute hier beieinander sind“, schwärmt die als Kommissarin Lukas gut mit dem ZDF verbandelte Kriener zu Beginn und erzählt eine weitere Kuriosität: „Ich habe hier eine Schulkameradin aus dem Ruhrgebiet, die Hannelore, getroffen.“

Bei den immer ziemlich ausverkauften großen Lesungen der Büchereiteams aus Aindling und Rehling beginnt gleich nach dem Lesepult das Publikum. Diese körperliche Nähe nutzte Kriener, um schnell den Funken überspringen zu lassen. Ihre Textstellen zeigten sich prickelnd mit einem Hauch Erotik, aber nie vulgär oder zotig. Und die Schauspielerin agierte weniger als Vorleserin, vielmehr schlüpfte sie blitzschnell und gekonnt in die gerade geforderte Rolle.

Ein Mann und eine Frau begegnen sich zufällig auf der Straße. Es folgt ein gemeinsames Abendessen. Er und sie senden eindeutige Signale. Beide fühlen sich zueinander hingezogen. „Ich weiß, dass er sich fragt, ob ich Strumpfhose trage oder Strümpfe“, lässt Ulrike Kriener ihrer Protagonistin mit kehliger Stimme und leicht in den Nacken gehobenen Kopf verraten. Später am Abend, als die beiden noch einen Kaffee trinken, setzt er sich zu ihr, eng. „Jetzt weiß er sicher, dass ich Strümpfe trage, denn er spürt die kleinen Häkchen“, gurrt die Kriener genüsslich. Doch da begeht er einen fatalen Fehler – und schaut kurz auf sein Handy. Die Stimme der Erzählerin wird hart. Sofort ist jedem im Saal klar: Die Frau ist beleidigt. Das wird nichts mehr. Da tut es gut, auf andere Gedanken zu kommen.

Dafür sorgt die Flötengruppe aus Stotzard. Julia Brandmayr begleitet am Klavier die Flötistinnen Marie Brandmeir, Karin Balleis und Luisa Reich. Selbstverständlich handeln die Stücke von der Liebe: „My heart will go on“ aus dem Film Titanic kennt jeder und auch Hit-Oldie „Love is all around“. Noch so manche Geschichte lässt Ulrike Kriener ihr Publikum miterleben. Eine schöner als die andere und alle zusammen genial inszeniert. „Manchmal sind Ersatztermine umwerfend“, gesteht die Leiterin der Rehlinger Bücherei, Inge Gulden, am Ende. „Bei solch lauem Wetter sind Geschichten über die Facetten der Liebe doch schöner anzuhören, als jene über Mord und Totschlag.“