Die Kritik am geplanten Anbau für das Aichacher Landratsamt wird lauter

Das Landratsamt in Aichach soll mit einem Anbau in Richtung Münchener Straße erweitert werden. Der Kreisausschuss hat dem Kreistag jetzt empfohlen, das Projekt endgültig zu beschließen.

Plus Der Kreisausschuss stimmt zwar für die Erweiterung. Vor der endgültigen Abstimmung im Kreistag von Aichach-Friedberg mehren sich aber die kritischen Stimmen.

Von Christian Lichtenstern

Das letzte Wort zur Erweiterung des Blauen Palais hat der Kreistag in eineinhalb Wochen. Wenn nicht noch Außergewöhnliches geschieht, dann wird in der Sitzung in der Aichacher Vierfachhalle mit einem Baudurchführungsbeschluss der endgültige Startschuss für das Projekt gegeben.

Die Kreispolitik beschäftigt sich eigentlich seit Jahrzehnten mit dem Thema. In der vergangenen Wahlperiode wurde intensiv diskutiert, und konkret ist der Anbau seit einem Grundsatzbeschluss des Kreistags im Herbst 2018. Die große Mehrheit im Kreistag ist weiterhin dafür, auf der Zielgeraden mehren sich aber die kritischen Stimmen. Die beiden Haupt-Ansatzpunkte sind im Verlauf der Beratungen immer genannt worden, haben sich aber in der Corona-Pandemie verstärkt: Kann sich der Landkreis in finanziell unsicheren Zeiten die enormen Kosten von rund 21,5 Millionen Euro für Anbau und Teilsanierung des Altgebäudes - und ohne die üppigen Staatszuschüsse wie bei einem Schulbau - leisten? Und: Sind diese Arbeitsplätze bei zunehmender Digitalisierung und Homeoffice in Zukunft noch notwendig?

AfD will Alternativen für Anbau des Aichacher Landratsamts prüfen

Im Kreisausschuss beantwortete die große Mehrheit diese Frage indirekt mit Ja und lehnte einen Antrag der AfD-Fraktion, Alternativen für den Anbau zu prüfen, ab. Das wären - laut Fraktionschef Josef Settele - eben Heimarbeitsplätze, die Beibehaltung der Außenstellen des Landratsamtes in der Innenstadt oder eine abgespeckte Aufstockung des Altgebäudes. Berta Arzberger (ÖDP) und Erich Nagl (FW) sind ebenfalls nicht mehr überzeugt vom Anbau, wollten aber den AfD-Antrag nicht unterstützen. Nagl kündigte an, dass seine Fraktion zur Kreistagssitzung einen Antrag vorbereite - mit anderen Argumenten und im Hinblick auf den Baubeginn.

Der bisherige Zeitplan: zwei Jahre Bauzeit für die Erweiterung bis Herbst 2023 und dann zwei weitere Jahre, um das über 40 Jahre alte Betonskelett-Bauwerk in zwei Abschnitten zu sanieren. Im Mittelpunkt stehen hier Brandschutz und neue WC-Kerne. Im Herbst 2025 könnte dann alles fertig sein und die über die Stadt verteilten Außenstellen wieder zentral in der Hauptverwaltung an der Münchener Straße integriert und für die Bürger erreichbar sein.

Kann sich der Landkreis in finanziell unsicheren Zeiten die enormen Kosten von rund 21,5 Millionen Euro für Anbau und Teilsanierung des Altgebäudes leisten? Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Landrat Klaus Metzger erinnerte in seiner Antwort auf den AfD-Antrag daran, dass eine Kreisverwaltung direkter Ansprechpartner für die Bürger sei und persönliche Gespräche im Amt geführt werden müssen. Nicht alles könne am Telefon abgewickelt werden. Das sei zum Beispiel mit den Aufgaben von Mitarbeitern in Ministerien nicht vergleichbar. Beim Amt sind insgesamt rund 480 Menschen beschäftigt, und es werden derzeit 120 mobile Arbeitsplätze angeboten. Jeder habe aber einen Rechtsanspruch auf einen Arbeitsplatz in der Behörde. Die bestehenden Büros würden allein schon in ihrer Größe nicht mehr den Anforderungen des Gesundheitsschutzes entsprechen.

Im Holz-Hybridbau sollen 115 Arbeitsplätze entstehen

Seit Jahren wird über im Landratsamt über Platznot geklagt. Die Auslagerungen verursachen Mietkosten und erschweren die Zusammenarbeit der Abteilungen. Der Befreiungsschlag soll durch einen 55 Meter langen und 16 Meter breiten Querriegel in Holz-Hybridbauweise in Richtung Münchener Straße gelingen. Dort entstehen 60 zusätzliche Büros und Zimmer mit rund 115 Arbeitsplätzen und ein überdachter Wartebereich. Zulassungsstelle und Verkehrsrecht sollen gut und schnell erreichbar im Erdgeschoss untergebracht werden. Im Übergang zum Altbau entsteht ein Foyer. In den Obergeschossen verbinden zwei Brücken dann Alt- und Neubau. Für den Anbau sind jetzt 14,9 Millionen Euro kalkuliert. Für die Instandsetzung des Bestandsgebäudes sind weitere 6,7 Millionen Euro veranschlagt. Die energetische Sanierung der Außenhülle wird geschoben, ist aber schon mal im mittelfristigen Bauprogramm mit einer weiteren mittleren einstelligen Millionensumme kalkuliert worden.

